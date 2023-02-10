Kahramanmaraş merkezli depremin kırılan fay hattı görüntüleri

İHA
10 Şubat 2023 Cuma, 18:24
<p>Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden sonra köyde yaşanan fay kırığı havadan görüntülendi.</p>

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden sonra köyde yaşanan fay kırığı havadan görüntülendi.

<p>Fay kırığının 290 kilometrelik hat boyunca devam ettiği, plakalar arasında 2 metre kayma yaşandığı bildirildi.</p>

Fay kırığının 290 kilometrelik hat boyunca devam ettiği, plakalar arasında 2 metre kayma yaşandığı bildirildi.

<p>Zeytin bahçesinde 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğinde yarık oluştu.</p>

Zeytin bahçesinde 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğinde yarık oluştu.

<p>Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü.</p>

Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü.

<p><span style="color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 19.2px; background-color: #ffffff;">Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Mahallesi'nden geçen tren hattında hasar oluştu. </span></p>

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Mahallesi'nden geçen tren hattında hasar oluştu. 

<p>Depremin şiddetinden dolayı Kahramanmaraş’ın Şekeroba Mahallesi'nden geçen ve hasar gören tren rayları onarıldı.</p>

Depremin şiddetinden dolayı Kahramanmaraş’ın Şekeroba Mahallesi'nden geçen ve hasar gören tren rayları onarıldı.

<p>Hatay’ın hassa ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki karayolunda ise bazı araçlar deprem sırasında yoldan savrularak şarampole yuvarlandı.</p>

Hatay’ın hassa ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki karayolunda ise bazı araçlar deprem sırasında yoldan savrularak şarampole yuvarlandı.

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