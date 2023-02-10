Kahramanmaraş merkezli depremin kırılan fay hattı görüntüleri
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden sonra köyde yaşanan fay kırığı havadan görüntülendi.
Fay kırığının 290 kilometrelik hat boyunca devam ettiği, plakalar arasında 2 metre kayma yaşandığı bildirildi.
Zeytin bahçesinde 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğinde yarık oluştu.
Hatay’da deprem sonrası dehşete düşüren görüntü.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Şekeroba Mahallesi'nden geçen tren hattında hasar oluştu.
Depremin şiddetinden dolayı Kahramanmaraş’ın Şekeroba Mahallesi'nden geçen ve hasar gören tren rayları onarıldı.
Hatay’ın hassa ilçesi ile Kırıkhan ilçesi arasındaki karayolunda ise bazı araçlar deprem sırasında yoldan savrularak şarampole yuvarlandı.
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