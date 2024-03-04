Kalp atışlarınızı kontrol edemeyeceğiniz en korkunç 10 film!
Araştırmacılar birçok kritere bakarak izlenmesi gereken korku filmlerinin bir listesini hazırladı. Daha sonra, 250 katılımcıya kalp atış hızı monitörlerine bağlıyken filmleri izlettiler. En korkunç 10 film ve bu filmleri izlerken insanların nabzının ortalama ne seviyede olduğunu ölçtüler, işte en iyi 10 filmi...
10. Korku Seansı 2 (The Conjuring 2), 2016
2013 yılının en başarılı korku filmi Korku Seansı'nın devam halkası olan film, doğaüstü olayları inceleyip aydınlatmaya çalışan dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren çiftine odaklanıyor. Warren’lar, hayret verici doğaüstü araştırmalarına, kötü niyetli bir ruhun dört çocuk büyüten bekar bir annenin evine dadanması üzerine, aileye yardım eli uzatmak için Kuzey Londra’ya doğru yola koyuluyorlar.
9. Paranormal Activity, 2007
Paranormal Activity, insanoğlunun bilinçaltındaki en ilkel korkularını gıdıklayarak başarıya ulaşan, zeki film serilerinden. Film, çok düşük bütçelerle, sadece insanın endişe ve hayalet ve bilinmeyen korkusuna dayalı kurgusuyla bir hayli ses getirdi dünya ölçeğinde. Micah ve kız arkadaşı Katie San Diego'nun sessiz, sakin ve ıssız yerleşim yerlerinden birine tanışırlar. Başlarda her şey yolunda gibi görünüyordur. Ancak Katie'nin bir sorunu vardır. Genç kız küçük yaşlar
8. Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place Part II), 2021
Sessiz Bir Yer 2, ses ile avlanan yaratıkların dehşetinden kurtulduktan sonra evlerinden ayrılıp, kendilerini tehlikeli bir yolculuğun içinde bulunan bir ailenin yaşadıklarını konu ediyor. Sese karşı duyarlı yaratıkların meydana getirdiği ölümcül olayları evlerinden takip eden Abbott ailesi, yeni bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Evlerinden ayrılan Evelyn ve çocukları Marcus ile Regan, Dünya'daki vahşetle yüzleşmek zorunda kalır. Tehlikeli bir yolculuğa çıkan aile, hayatta kalabilmek için sadece ses ile avlanan yaratıklarla değil, yol boyunca karşılarına çıkan birçok tehlike ile savaşmak zorunda kalır.
7. Peşimdeki Şeytan (It Follows), 2014
Jay, yaşıtları gibi günlerini yakın arkadaşları ve ailesiyle geçiren sıradan bir gençtir. Bir gün hoşlandığı gençle birlikte şehir dışındaki bir harabeye gider ve sonrasında kendini baygın vaziyette bulur. Jay'in sıradan hayatı bu an itibarıyla deneyimlemeye başladığı tuhaf sanrılarla kabusa dönüşür. Peşinde birileri ya da bir şeyler tarafından izlendiğine emindir ve arkadaşlarıyla bir araya gelip kendini izleyen ürkütücü şeyden kurtulmanın bir yolunu bulmak zorundadır.
6. Aterrados, 2017
Bueno Aires’te bir mahallede tuhaf olaylar meydana gelmeye başlar. Kimsenin anlam veremediği durumlar yaşanmaya devam ettikçe halkta büyük bir korku oluşur. Paranormal olaylar konusunda uzmanlaşmış bir doktor, onun iş arkadaşı ve eski bir polis yaşanan gizemli olayları açığa çıkarmak için bir araya gelir. Konu ile ilgili araştırma yapmaya başladıklarında korkunç bir kötülükle karşı karşıya kalırlar. Ekip, keşfettikleri bu kötülük yayılmadan önce onu durdurmanın bir yolunu bulmalıdır.
5. Ayin (Hereditary), 2018
Graham ailesinin sert maderşahisi Ellen öldüğünde, kızı Annie ve ailesi atalarının gizemli ve giderek korkunçlaşan sırlarını keşfetmeye başlar. Keşfettikleri karanlıklaştıkça, aile üyeleri kendilerine miras kalmış gibi görünen bu korkunç kaderden kurtulmak için daha fazla mücadele etmek zorunda kalır. Ailevi bir trajediyi uğursuz ve derinden sarsıcı bir şeye dönüştüren olaylar, kalan paramparça mirasın gölgesini taşımaktadır...
4. Korku Seansı (The Conjuring), 2013
Konusunu gerçek bir hikayeden alan Korku Seansı, doğaüstü olayları inceleyip aydınlatmaya çalışan dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren'ın karşılaştıkları ürkütücü bir vakayı ele alır. Ed ve Lorraine Warren bir gün Perron ailesinden bir telefon aldıklarında hayatlarının en korkutucu görevine atıldıklarının farkında değildir. Perron ailesinin gözlerden uzak çiftlik evi nedeni bilinmeyen karanlık bir varlık tarafından kuşatılmıştır ve bu nedenle de hayatları tam bir kabusa dönüşmüştür. Bu vakayı çözebileceklerine inanan deneyimli Warren çifti, ne kadar şeytani bir varlıkla karşı karşıya olduklarını çok geç fark edeceklerdir...
3. Ruhlar Bölgesi (Insidious), 2010
Astral yolculuk olarak bilinen fenomeni, ürkütücü biçimde gözler önüne seren film, genç çift Josh ve Renai'nin, üç çocuklarıyla birlikte yeni bir eve taşınmasıyla başlıyor. Evde yaşanan tuhaf olaylar, Renai’ye evin hayaletli olduğunu düşündürür ve genç kadın kocasını taşınmaya zorlar. Bu sırada oğulları Dalton doktorların anlam veremediği bir komaya girer; tüm vücut fonksiyonları yerinde olmasına rağmen uyanamamaktadır.
2. Lanet (Sinister), 2012
Ellison Oswalt isimli bir suç yazarı, romanına malzeme toplamak için işlenen korkunç cinayetleri araştırmak üzere, eşi Tracy ve iki çocuğuyla birlikte ülkenin bir ucundan diğerine seyahat eder. Kiraladıkları dairede daha önce yaşayan tüm hane halkı öldürülmüştür. Ellison evin tavan arasında gizemli bir kutu bulur. Bulduğu bu kutunun içinden bir adet projektör ve onlarca video kaseti çıkar. Kasetleri izlemeye karar verir ve karşılaştığı sonuç tüyler ürperticidir. Karşısına çıkan şey daha önce burada yaşayan ailelerinin işkence ve ölümlerini kayda alındığı snuff filmlerdir. Kanı donan Ellison cinayetlerin ardında yatan gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir.
1. Host, 2020
Altı arkadaş, karantina sırasında bir medyumla görüşme yapmaya karar verir. Grup, zoom üzerinden bir seans düzenlemesi için bir medyumla anlaşır. Ancak seans başladıktan bir süre sonra işler ters gitmeye başlar. Beklenmedik durumlarla karşılaşan grup çok geçmeden kötü bir ruhun evlerini istila etmeye başladığını fark eder
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