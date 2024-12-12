Kışın en büyüleyici durakları: Avrupa’nın en büyüleyici Noel pazarları...

STRAZBURG NOEL PAZARI

Dünyanın en eski Noel pazarlarından biri olan Strazburg Noel Pazarı, tarihi atmosferiyle binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor. Şehir, ışıklandırmaları ve büyüleyici dev çam ağacıyla tam bir masal diyarına dönüşüyor.