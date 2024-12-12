Kışın en büyüleyici durakları: Avrupa’nın en büyüleyici Noel pazarları...
Avrupa’nın dört bir yanındaki Noel pazarları, kış mevsiminin ruhunu hissettirmek ve ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmak için kapılarını açıyor. İşte büyüleyici atmosferleriyle öne çıkan en popüler Noel pazarları...
STRAZBURG NOEL PAZARI
Dünyanın en eski Noel pazarlarından biri olan Strazburg Noel Pazarı, tarihi atmosferiyle binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor. Şehir, ışıklandırmaları ve büyüleyici dev çam ağacıyla tam bir masal diyarına dönüşüyor.
VIYANA NOEL PAZARI
Viyana’nın Belediye Sarayı önünde kurulan bu pazar muhteşem bir atmosfer sunuyor. Klasik müzikle süslenen etkinlikler, kış ruhunu hissetmek isteyenler için ideal.
KÖLN NOEL PAZARI
Köln Katedrali'nin görkemli manzarası eşliğinde kurulan Noel pazarı, zengin yiyecek seçenekleri ve el yapımı hediyelikleriyle ünlü. Rengarenk ışıklar ve gösterilerle aileler için harika bir ortam sağlıyor.
PRAG NOEL PAZARI
Eski Şehir Meydanı’nda kurulan Prag Noel Pazarı, gotik mimarisiyle benzersiz bir deneyim sunuyor. Çek mutfağından lezzetler ve el yapımı süs eşyaları, ziyaretçileri büyülüyor.
LONDRA WINTER WONDERLAND
Hyde Park'ta düzenlenen Winter Wonderland, hem pazar alanları hem de eğlence parkı konseptiyle farklı bir deneyim yaşatıyor. Dönme dolap ve buz pateni pisti, ziyaretçilerin favorileri arasında yer alıyor.
KRAKOW NOEL PAZARI
Tarihi ana meydanda kurulan Krakow Noel Pazarı, geleneksel Polonya yemekleri ve folk müzik performanslarıyla dikkat çekiyor. Ziyaretçiler, ahşap kulübelerde sergilenen eşsiz ürünlere hayran kalıyor.
BUDAPEŞTE NOEL PAZARI
Budapeşte'nin Vörösmarty Meydanı’ndaki pazarı, Macar mutfağının sıcak lezzetleri ve geleneksel hediyelik eşyalarıyla tanınıyor. Şehrin termal banyolarıyla birleşen pazar, unutulmaz bir kış tatili sunuyor.
BASEL NOEL PAZARI
Avrupa’nın en güzel Noel pazarlarından biri olarak gösterilen Basel Noel Pazarı, şehrin tarihi sokaklarında büyüleyici bir atmosfer yaratıyor. İsviçre çikolataları ve sıcak içecekleriyle ünlü.
HELSINKI NOEL PAZARI
Helsinki Senato Meydanı'nda kurulan bu pazar, minimal tasarımları ve doğal ürünleriyle Kuzey Avrupa’nın zarafetini yansıtıyor. Ziyaretçilere geleneksel Fin lezzetlerini deneme fırsatı sunuyor.
DRESDEN STRIEZELMARKT
Almanya’nın en eski Noel pazarı olan Dresden Striezelmarkt, 600 yıllık geçmişiyle tarihi bir deneyim sunuyor. Özellikle ünlü Dresden Stollen keki ve ahşap süs eşyaları büyük ilgi görüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni Ortadoğu projesi eşbaşkanı
- Rus basını yazdı: Esad ailesini Rusya'da neler bekliyor?
- Esad'a ikinci darbe
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert çıkış!
- WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu!
- ‘Yumurtacı müdire’ soruşturması
- Polis müdürlerine gözaltı: 'Cevheri Güven' ayrıntısı
- Çanakkale'de korkutan deprem!
- 6 asker şehit olmuştu
- Naci Görür'den korkutan uyarı