Vizesiz ziyaret edilebilecek Noel pazarları...

07 Aralık 2024 Cumartesi

Noel dönemi, Avrupa ülkelerinin en güzel zamanlarının arasında yer alıyor. Işıl ışıl sokaklar, nostaljik müzikler, rengarenk hediyelikler ve karla kaplı meydanlar… Noel pazarları, bu büyülü havayı tam anlamıyla deneyimlemek için ideal bir fırsat. Ancak pek çok Türk vatandaşı vize sorunu nedeniyle Avrupa ülklerini ziyaret etme şansını yakalayamıyor. Bu yüzden şehirlerinde 'Christmas Market' kurulan vizesiz ülkeler tercih sebebi oluyor.

İşte vizesiz gidilebilen Noel pazarları:

SIRBİSTAN

Vizesiz gidilebilen Sırbistan'ı 20 Kasım-6 Ocak tarihleri arasında ziyaret ederseniz Noel pazarlarının tadını çıkarabilirsiniz. Sırbistan'ın başkenti Belgrad, özellikle aralık ayında noel pazarları ile ışıl ışıl oluyor. Belgrad'da geleneksel pazarlar, hediyelik eşyalardan sıcak içeceklere kadar birçok farklı ürün sunuyor. Ancak şehrin en köklü Noel pazarı Novi Sad bölgesinde kuruluyor.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk, Türk vatandaşlarına vizesiz giriş hakkı tanıyan ülkelerden. Ülkenin başkenti Tiran, özellikle yılbaşı döneminde Noel pazarı ile capcanlı oluyor. Şehirdeki ünlü Skanderbeg Meydanı, Noel dönemi boyunca adeta bir masal diyarına dönüşüyor. Dev Noel ağacının etrafında ışıklar yanar, meydanı saran kış havası ise sıcak içecekler ve sokak şarkılarıyla yerini neşeli bir havaya bırakıyor.

KARADAĞ

Karadağ’ın küçük ama etkileyici şehri Kotor, aralık ayında yılbaşı kutlamalarına ev sahipliği yapıyor. Kotor’daki Noel pazarları, eski taş sokakları, tarihi yapıları ve Adriyatik Denizi’nin manzarasıyla birleştirir. Küçük ama samimi bir atmosfer sunan bu pazarlar, geleneksel Karadağ lezzetleri ve el yapımı hediyeliklerle dolu.