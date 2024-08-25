Korku sevenler ekran başına: 2000'lerin en korkunç filmleri
IndieWire, "Testere 2"den "Kara Büyü"ye, 2000'lerin en korkunç korku filmlerini derledi.
13. Testere II (Saw II) - 2005
Seri katil Jigsaw, hayatın değerini öğretmek için kurguladığı acımasız ve ölümcül oyunlarına bir yıl aradan sonra geri dönüyor. Bu kez yeni kurbanlarıyla birlikte daha zeka dolu, vahşet dolu tuzaklar hazırlamış durumda. Kurbanlar, ölümden kurtulmak için ipuçlarını birleştirerek çıkış yolu ararken, dedektif Eric Mathews da Jigsaw'u yakalamaya çalışmaktadır. Ancak dedektif, kendini ansızın Jigsaw'un oyunlarının tam ortasında bulur. Film, yüksek gerilimli atmosferi ve sürprizleriyle izleyiciyi soluksuz bırakıyor.
12. Ziyaretçiler (The Strangers)
Yönetmen Bryan Bertino'nun, çocukluğunda yaşadığı ve etkisinden çıkamadığı bir olayı senaryolaştırarak beyaz perdeye aktardığı bu filmde, Kristin McKay ve James Hoyt adındaki çiftin travması anlatılıyor. McKay ve Hoyt bir dostlarının düğününe katılırlar. Dönüşte, James’in ailesinin yazlık evinde bir gece geçirmeyi planlamaktadırlar. Romantik başlayan geceleri, kimliği belirsiz üç kişinin ortaya çıkması ve hayatlarını bir cehenneme çevirmesiyle devam edecektir.
11. Nabız (Pulse)
Bir hacker olan Josh, güçlü ve kablosuz bir sinyal geliştirmekte olan Douglas Ziegler’in bilgisayarını ele geçirir. Bilmeden, insanların yaşama arzusunu elinden alan ve intihar salgını oluşturan gizemli bir gücün serbest kalmasına neden olur. Piskoloji öğrencisi olan kız arkadaşı Mattie, ortak arkadaşlarının her birinin ölümüne ve modern dünyanın yok oluşuna şahit olmaktadır. Yeni tanıdığı Dexter ile birlikte Josh tarafından geliştirilen bir virüs planlayarak bilgisayar sistemlerinin kapatılmasını sağlamaya çalışırlar. Bu yolla insan türünü kurtarmanın peşindedirler.
Orjinali Kiyoshi Kurusawa tarafından çekilen Kairo adlı filmin, İngilizce versiyonu yeniden yapımı, bu kez Jim Sonzero tarafından perdeye aktarılmıştır.
10. Mungo Gölü (Lake Mungo)
Lake Mungo, genç bir kızın gölge boğulmuş halde bulunmasından sonra yaşananları konu ediyor. On altı yaşında bir kız olan Alice Palmer, yaşadığı yerde bulunan bir barajda yüzerken boğulur. Ölüm bir kaza olarak değerlendirilmesinin ardından yaslı aile genç kızı gömer. Ancak bir süre sonra Alice'in ailesi evlerinde ve çevresinde açıklanamayan olaylar yaşar. Son derece huzursuz olan Palmers, psişik ve parapsikolog Ray Kemeny'den yardım ister. Olayı araştırmaya başlayan Ray, Alice'in gizli, çifte bir yaşam sürdüğünü keşfeder. Bir dizi ipucu, aileyi Alice'in gizli geçmişinin ortaya çıktığı Mungo Gölü'ne götürür ve aile burada Alice'in geçmişiyle yüzleşir.
9. Inland Empire
David Lynch yeni filminde Los Angeles’ın dışında bulunan Inland Empire’da bir kadını gizemli, garip olayların içine sokuyor.
8. Cehenneme Bir Adım (The Descent)
Kocası, kızı ve arkadaşları ile birlikte tatile çıkan genç ve hoş bir kadın, trajik bir kazaya şahit olurlar. Aradan bir yıl geçtikten sonra genç kadın yine arkadaşları ile bir gün yürüyüşe çıkar. Bir mağara içinde düşen bir kaya nedeni ile orada mahsur kalırlar. Sahip oldukları donanım yetersizliğinden ötürü hayatta kalmak adına zorlu bir mücadele başlar. Bu sırada da kana susamış yaratıklarla karşılaşırlar. Gruptaki herkes birtakım sebeplerden ötürü birbirleri ile zıt düşerler. Artık herkes tek başınadır. Hayatta kalma yolunda kendilerinden sorumlu olduklarının farkındadırlar.
7. İçerde (Inside)
Fransa'nın gore özellikler taşıyan korku filmi A l'intérieur, dünya korku filmi piyasasına Avrupa semalarından alternatif bir seçenek öneriyor. Hamileliği esnasında geçirdiği trafik kazasında kocasını kaybeden Sarah, henüz eşinin acısını unutamamıştır. Doğumuna bir gün kala kendisini tanıyan gizemli bir kadın ansızın kapısında belirir. Sarah'dan ne istediği belirsiz olan bu kadının ortaya çıkmasıyla kâbus dolu anlar başlar. Bu, içerde ağır darbelere yol açacaktır.
6. Kurt Kapanı (Wolf Creek)
Kristy, Ben ve Liz, yirmili yaşlarında üç genç arkadaş, Avusturalya’ya doğru bir tatile çıkarlar. İstedikleri yeni mekanlarda var olmak, taptaze heyecanlara bulaşmaktır. Ancak “Wolf Creek” Park’ına gelip de geleceklerine d
5. Hücre (The Cell)
Bir psikolog olan Catherine Deane, yeni bir terapi metodu üzerinde azimli bir şekilde çalışmaktadır. Bilimin yeni imkanları sayesinde, Catherine, bir başkasının bilinçaltına erişerek onun saklı dünyasını tecrübe edebilmektedir. Bu sayede komada ölümle burun buruna olan bir çocuğu bile kurtarabilmiştir. Bir gün kendi yeteneklerini de sınamak isteyen Catherine oldukça riskli bir görevi kabul eder. Bir katilin bilinçaltına doğru yolculuğa çıkacaktır. Catherine şimdiye kadar bulunduğu en korkunç bilinçaltının göbeğindedir.
4. Kara Büyü (Drag Me to Hell)
Kara Büyü'de sıradan bir banka memuru olan Christine Brown'ın dehşet dolu serüvenleri anlatılıyor. Bankada her zaman gördüğü işleri yapıp mesaisini doldurmaya çalışan kahramanımız, iblis ruhlu bir müşteriye rastlayacaktır. Bu şeytanın elçisi müşterisi tarafından doğaüstü güçler kullanılarak lanetlenince Christine adeta kendini bir cehennem çukurunda bulur. Christine, ruhunu kurtarmak için çabalarken şeytani güçler onu kırılma noktasına doğru itecektir.
3. Otel (Hostel)
Hikaye aslında iki gencin Paxton ve Josh’un macera arayışı ile başlar. Önce Amsterdam’da İzlandalı Oli ile tanışırlar. Oli, onlara Slovakya’nın güzel kadınlarını anlatınca hep beraber oraya giderler. Her şey öylesine rüya gibidir ki gençler bu durumdaki, tuhaflığı sezseler de tadını çıkartmaya bakarlar. Çok geçmeden aslında fena halde bir tuzağın içine düştüklerini ve kurban rolünde olduklarını anlarlar.
2. The Loved Ones
Lola mezuniyet gecesine sınıf arkadaşı Brent'i davet eder fakat Brent teklifi reddeder ve kendisini dehşetle dolu bir gecenin içinde bulur.
Avusturyalı yönetmen Sean Byrne’nin ilk uzun metraj çalışması olan “The Loved Ones” 2009 yılında Toronto Uluslararası Film Festivali'nde “Midnight Madness” bölümünde gösterildi ve People’s Choice Award ödülünü kazandı.
1. İşkence Odası (Martyrs)
Filmin hikayesinde çocukken kaçırılan ve işkence gören genç bir kadının intikam arayışı, onu ve kendisi gibi çocuk istismarına maruz kalmış bir arkadaşını sapkınlığın korkunç ve derin bataklığına sürükler. Mezbahadan kaçtıktan sonra yerleştirildiği yetimhanede yaşadığı olayların izlerini taşımaya devam eder. Yetimhanede, sadece Anna ile arkadaş olan Lucie, belli zamanlarda vücudunda oluşan yaraların bir yaratık tarafından yapıldığını düşünmektedir.
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