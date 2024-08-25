Korku sevenler ekran başına: 2000'lerin en korkunç filmleri

11. Nabız (Pulse)

Bir hacker olan Josh, güçlü ve kablosuz bir sinyal geliştirmekte olan Douglas Ziegler’in bilgisayarını ele geçirir. Bilmeden, insanların yaşama arzusunu elinden alan ve intihar salgını oluşturan gizemli bir gücün serbest kalmasına neden olur. Piskoloji öğrencisi olan kız arkadaşı Mattie, ortak arkadaşlarının her birinin ölümüne ve modern dünyanın yok oluşuna şahit olmaktadır. Yeni tanıdığı Dexter ile birlikte Josh tarafından geliştirilen bir virüs planlayarak bilgisayar sistemlerinin kapatılmasını sağlamaya çalışırlar. Bu yolla insan türünü kurtarmanın peşindedirler.

Orjinali Kiyoshi Kurusawa tarafından çekilen Kairo adlı filmin, İngilizce versiyonu yeniden yapımı, bu kez Jim Sonzero tarafından perdeye aktarılmıştır.