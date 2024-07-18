Apple'ın korku filminden farksız yeni reklam filmi

Apple gizlilik odaklı yeni bir reklam filmi yayınladı. İnternet tarayıcılarının kullanıcıları izlediğine vurgu yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.07.2024 - 14:52
Apple'ın korku filminden farksız yeni reklam filmi
Abone Ol google-news

Apple zaman zaman yayınladığı reklamlarla dikkat çekiyor. YouTube üzerinden 'Privacy on iPhone-Flock' adlı yeni yayınladığı klipte Safari tarayıcısının gizliliğine vurgu yapılıyor. Bu kısa klipte, güvenlik kameralarının adeta Black Mirror'dan çıkmışçasına insanların peşine düşmesi, Android telefonlardaki 'güvenlik' sorunlarına işaret ediyor. 

APPLE'IN YENİ SAFARİ REKLAM FİLMİ

Reklam filminde vurgulanan en yegane şey ise Android telefon kullanıcıları internette gezinirken, izleniyorlar ve verilerinin güvenliği tam sağlanmıyor. 

Yaklaşık 2 dakika olan videoda, kullanıcılar iPhone'larını çıkartıp Safari tarayıcılarını açtıklarında etraflarını saran kanatlarak uçan güvenlik kameraları yok oluyor. Yani Safari diğer tarayıcılar gibi kullanıcıları izlemiyor. En azından Apple'ın vurguladığı şey bu oluyor.

 


Apple reklamı haberleri

İlgili Haberler

Apple Watch okyanusta 1 yıldan uzun süre dayandı!

Apple Watch okyanusta 1 yıldan uzun süre dayandı!
Apple'dan iPhone'lar için 'görülmemiş' güncelleme: Şarj süresi ne kadar olacak?

Apple'dan iPhone'lar için 'görülmemiş' güncelleme: Şarj süresi ne kadar olacak?
Apple Vision Pro satışlarının düşmesi bekleniyor: Neden?

Apple Vision Pro satışlarının düşmesi bekleniyor: Neden?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler