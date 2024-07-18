Apple'ın korku filminden farksız yeni reklam filmi

Yayınlanma: 18.07.2024 - 14:52

Güncelleme: 18.07.2024 - 14:53

Apple zaman zaman yayınladığı reklamlarla dikkat çekiyor. YouTube üzerinden 'Privacy on iPhone-Flock' adlı yeni yayınladığı klipte Safari tarayıcısının gizliliğine vurgu yapılıyor. Bu kısa klipte, güvenlik kameralarının adeta Black Mirror'dan çıkmışçasına insanların peşine düşmesi, Android telefonlardaki 'güvenlik' sorunlarına işaret ediyor.

APPLE'IN YENİ SAFARİ REKLAM FİLMİ

Reklam filminde vurgulanan en yegane şey ise Android telefon kullanıcıları internette gezinirken, izleniyorlar ve verilerinin güvenliği tam sağlanmıyor.

Yaklaşık 2 dakika olan videoda, kullanıcılar iPhone'larını çıkartıp Safari tarayıcılarını açtıklarında etraflarını saran kanatlarak uçan güvenlik kameraları yok oluyor. Yani Safari diğer tarayıcılar gibi kullanıcıları izlemiyor. En azından Apple'ın vurguladığı şey bu oluyor.