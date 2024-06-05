Çin'deki araçlar insansı robotlarla üretilmeye başlandı! Korku filmini aratmayan görüntüler...

Yayınlanma: 05.06.2024 - 09:20

Güncelleme: 05.06.2024 - 09:20

Dongfeng Motor Corporation'ın bir yan kuruluşu, önde gelen akıllı hizmet ve insansı robot şirketi Ubtech Robotics ile stratejik bir anlaşma imzaladı. Sonuç olarak Dongfeng, Ubtech'in insansı robotlarını araç üretim süreçlerine uygulayacak ve yeni nesil robotik teknolojiyle bir araya getirilen yeni nesil mobilite çağına katılacak.

Dongfeng Motor Corporation 1960'ların sonlarından beri faaliyet göstermektedir ve SAIC, Changan Auto ve FAW Group'un ardından Çin devletine ait “dört büyük” otomobil üreticisinin en küçüğüdür.

Çin hükümeti Dongfeng'in ürünlerini desteklediğinden, Amerika'da onlar hakkında çok fazla şey duymuyoruz, ancak 2022'de piyasaya çıkan Hummer EV taklidi de dahil olmak üzere geçmişte OEM'i kısaca ele aldık.

Dongfeng Liuzhou Motor Co, Ltd, Dongfeng Motor Corporation'ın bir yan kuruluşudur ve ana şirketi kadar uzun süredir araç üretmektedir; son olarak Fengxing markası altında crossover ve MPV'lerin yanı sıra Lingzhi ve Jingyi için minibüsler ve diğer araçlar üretmektedir.

UBTECH ROBOTICS'DEN YARDIM ALDI

Dongfeng Liuzhou Motor, bu Çin araçlarının üretimine yardımcı olmak için 2012 yılında kurulan ve şu anda temizlik yapabilen, ürün teslim edebilen, fitness eğitimi verebilen ve hatta arkadaşlık edebilen çok çeşitli fütüristik robotlar sunan Ubtech Robotics şirketinden yardım aldı.

Ancak Dongfeng'in odak noktası Ubtech'in en gelişmiş modellerinden biri olan ve halihazırda NIO gibi Çinli otomobil üreticileri için elektrikli araçlar üretmeye yardımcı olan Walker S adlı insansı robot.

Car News China'nın haberine göre Dongfeng Liuzhou Motor ve Ubtech Robotics, Dongfeng Liuzhou Motor'un endüstriyel sınıf insansı robotlarını Çin'deki montaj hatlarına yerleştirmek üzere stratejik bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Walker S robotları emniyet kemeri denetimi, kapı kilit testleri, gövde kalite kontrolleri, yağ doldurma ve etiket uygulamaları gibi üretim görevlerini yerine getirecek. Raporda, insansı robotların insan müdahalesi olmaksızın karmaşık senaryoların üstesinden gelmek için geleneksel otomatik üretim ekipmanlarıyla birlikte çalışacağı belirtiliyor.

Ubtech Walker S robotları 1,7 metre (5,57 feet) boyunda ve fabrika sistemleri ile gerçek zamanlı iletişim ve veri paylaşımı sağlayan bir “füzyon kontrol” algoritması ile donatılmıştır. Robotlar, çevrelerini algılayabilen ve nesneler ve insanlarla etkileşime girebilen gelişmiş duyusal yeteneklerin yanı sıra 41 yüksek performanslı servo eklem aracılığıyla çalışıyor.

Dongfeng Motor, yeni ortaklığıyla üretim uygulamalarını en son robot teknolojisini kullanarak kolaylaştırmayı ve aynı zamanda bu teknolojinin otomotiv üretiminde geleceğin yolu olduğunu tanıtmayı amaçlıyor.

TESLA OPTIMUS

Tesla gibi diğer otomobil üreticilerinin Optimus adlı kendi insansı robotunu tanıttığını gördük ve Terminatör serisindeki T-1000'lerin rotasına gitmeyeceğini umduğumuz yaklaşan bir geleceğe işaret etti. Şimdiye kadar güvendeyiz. günümüzde kullanılan robotların çoğu karmaşık ancak çocukları eğlendirmek, çimlerinizi biçmek veya yiyecek ve market alışverişi yapmak gibi basit görevler sunuyor.

Ancak Tesla Optimus ve Ubtech'in Walker S'i, Boston Robotics'in yaptığı her şeyin yanı sıra gördüğümüz en gelişmiş insansı robotlardan bazıları. Bu teknoloji, insan hatası olmaksızın günün her saati elektrikli araç üretiminin sağlanmasında birçok yararlı kullanım alanına hizmet edebilir. Hayatta olmak için ne güzel bir zaman.