LGBTI+ açılımı nedir, LGBTI+ renkleri neyi temsil ediyor? Queer ne demek?

LGBTI+ RENKLERİ NEYİ TEMSİL EDİYOR?

LGBTİ+ hak mücadelesinin simgesi olan bayrakta her biri farklı renkte olmak üzere 7 şeridi vardır.

Bu renklerden pembe seksi, kırmızı yaşamı, turuncu şifayı, sarı güneş ışığını, yeşil doğayı, turkuaz sanatı, mavi huzuru ve mor da ruhu sembolize ediyor.