LGBTI+ açılımı nedir, LGBTI+ renkleri neyi temsil ediyor? Queer ne demek?

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2022 Pazar, 18:06
<p><strong>LGBTI+ AÇILIMI NEDİR?</strong></p> <p><strong>LGBT</strong> ya da LGBTQ+ 1990'larda LGB kısaltmasından sonra ortaya çıktı. 1980'lerin ortaları ile sonlarından itibaren gey sözcüğü yerine kullanılarak LGBT topluluğunu temsil etmeye başladı.</p> <p><strong>LGBTT:</strong> Lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel veya travesti.</p> <p><strong>LGBTİ :</strong> Lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, intersex.</p> <p><strong>LGBT+QIA</strong>: Lezbiyen, Gay, Bisexsüel, Transexsüel, Queer, İntersex, Asexsüel.</p> <p><strong>LGBTTIQ</strong>: Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel, Intersex, Queer şeklinde de kullanılmaktadır.</p>

LGBTI+ AÇILIMI NEDİR?

LGBT ya da LGBTQ+ 1990'larda LGB kısaltmasından sonra ortaya çıktı. 1980'lerin ortaları ile sonlarından itibaren gey sözcüğü yerine kullanılarak LGBT topluluğunu temsil etmeye başladı.

LGBTT: Lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel veya travesti.

LGBTİ : Lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, intersex.

LGBT+QIA: Lezbiyen, Gay, Bisexsüel, Transexsüel, Queer, İntersex, Asexsüel.

LGBTTIQ: Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel, Intersex, Queer şeklinde de kullanılmaktadır.

<p><strong>GÖKKUŞAĞI BAYRAĞI</strong></p> <p>LGBTI+ topluluğunun en ünlü sembolü, 1970'lerin sonlarından bu yana yaygın şekilde kullanılan altı çizgili gökkuşağı bayrağı yani "gurur bayrağı"dır.</p> <p>Gökkuşağı bayrağının eşcinsel toplum tarafından ilk kullanımı 1978 yılında San Francisco Gay ve Lezbiyen Özgürlük Günü Yürüyüşü sırasında oldu.</p>

GÖKKUŞAĞI BAYRAĞI

LGBTI+ topluluğunun en ünlü sembolü, 1970'lerin sonlarından bu yana yaygın şekilde kullanılan altı çizgili gökkuşağı bayrağı yani "gurur bayrağı"dır.

Gökkuşağı bayrağının eşcinsel toplum tarafından ilk kullanımı 1978 yılında San Francisco Gay ve Lezbiyen Özgürlük Günü Yürüyüşü sırasında oldu.

<p><strong>LGBTI+ RENKLERİ NEYİ TEMSİL EDİYOR?</strong></p> <p><strong>LGBTİ+</strong> hak mücadelesinin simgesi olan bayrakta her biri farklı renkte olmak üzere 7 şeridi vardır.</p> <p>Bu renklerden <strong>pembe seksi, kırmızı yaşamı, turuncu şifayı, sarı güneş ışığını, yeşil doğayı, turkuaz sanatı, mavi huzuru ve mor da ruhu</strong> sembolize ediyor.</p>

LGBTI+ RENKLERİ NEYİ TEMSİL EDİYOR?

LGBTİ+ hak mücadelesinin simgesi olan bayrakta her biri farklı renkte olmak üzere 7 şeridi vardır.

Bu renklerden pembe seksi, kırmızı yaşamı, turuncu şifayı, sarı güneş ışığını, yeşil doğayı, turkuaz sanatı, mavi huzuru ve mor da ruhu sembolize ediyor.

<p><strong>QUEER NE DEMEK?</strong></p> <p>Cinsiyet kimliğinin ve cinsel yönelimlerin sabit olmadığını, heteroseksüel veya homoseksüelleri, tüm insanları belirli kimlik tanımları üzerinden genellemenin doğru olmayacağını ifade eden tanımdır.</p>

QUEER NE DEMEK?

Cinsiyet kimliğinin ve cinsel yönelimlerin sabit olmadığını, heteroseksüel veya homoseksüelleri, tüm insanları belirli kimlik tanımları üzerinden genellemenin doğru olmayacağını ifade eden tanımdır.

LGBT LGBTİ+ Onur Yürüyüşü queer Gökkuşağı

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