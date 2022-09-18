LGBTI+ açılımı nedir, LGBTI+ renkleri neyi temsil ediyor? Queer ne demek?
LGBTI+ AÇILIMI NEDİR?
LGBT ya da LGBTQ+ 1990'larda LGB kısaltmasından sonra ortaya çıktı. 1980'lerin ortaları ile sonlarından itibaren gey sözcüğü yerine kullanılarak LGBT topluluğunu temsil etmeye başladı.
LGBTT: Lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel veya travesti.
LGBTİ : Lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, intersex.
LGBT+QIA: Lezbiyen, Gay, Bisexsüel, Transexsüel, Queer, İntersex, Asexsüel.
LGBTTIQ: Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Travesti, Transseksüel, Intersex, Queer şeklinde de kullanılmaktadır.
GÖKKUŞAĞI BAYRAĞI
LGBTI+ topluluğunun en ünlü sembolü, 1970'lerin sonlarından bu yana yaygın şekilde kullanılan altı çizgili gökkuşağı bayrağı yani "gurur bayrağı"dır.
Gökkuşağı bayrağının eşcinsel toplum tarafından ilk kullanımı 1978 yılında San Francisco Gay ve Lezbiyen Özgürlük Günü Yürüyüşü sırasında oldu.
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