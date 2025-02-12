Mide asidini artırıyor, sağlığı olumsuz yönde etkiliyor: Aç karnına tüketilmemesi gereken 7 besin

1. ASİDİK BESİNLER (PORTAKAL, LİMON VE DİĞER SİTRUS MEYVELERİ)

Aç karnına portakal, limon gibi asidik meyvelerin tüketilmesi, mide asidini artırabilir. Bu durum, mide duvarlarını tahriş edebilir ve asidik reflü, mide ekşimesi gibi problemlere yol açabilir. Asidik gıdalar, özellikle mideye henüz yemek girmemişken daha etkili olabilir. Bu nedenle, bu tür meyveleri kahvaltıdan sonra veya öğünle birlikte tüketmek daha sağlıklıdır.

Öneri:

Sitrus meyvelerinin yerine daha yumuşak ve alkali özelliklere sahip meyveler, aç karnına tüketilmek için daha uygun olabilir.