Miss Turkey 2022 yarışmacıları kim?

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 16:15
<p>1980 yılından beri düzenlenen Türkiye'nin Güzellik Kraliçesi Yarışması <strong>Miss Turkey</strong>'in 2022 finalistleri belli oldu. Adaylar arasından jüri tarafından seçilen 20 finalist kamuoyu ile tanıştırıldı.</p> <h3>Miss Turkey 2022 yarışmacıları kim?</h3> <p>Miss Turkey 2022 finali 20 Eylül 2022 gecesi gerçekleşecek.</p> <p><strong>İşte Miss Turkey 2022 finalistleri...</strong></p>

1980 yılından beri düzenlenen Türkiye'nin Güzellik Kraliçesi Yarışması Miss Turkey'in 2022 finalistleri belli oldu. Adaylar arasından jüri tarafından seçilen 20 finalist kamuoyu ile tanıştırıldı.

Miss Turkey 2022 yarışmacıları kim?

Miss Turkey 2022 finali 20 Eylül 2022 gecesi gerçekleşecek.

İşte Miss Turkey 2022 finalistleri...

<p><strong>1 NUMARA</strong></p> <p><strong>HANDE DENİZ ULUĞ</strong></p> <p>BOY: 1.85</p> <p>YAŞ: 21</p> <p>ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ</p>

1 NUMARA

HANDE DENİZ ULUĞ

BOY: 1.85

YAŞ: 21

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

<p><strong>2 NUMARA</strong></p> <p><strong>GİZEM KOŞAR</strong></p> <p>BOY: 1.81</p> <p>YAŞ: 18</p> <p>BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ</p>

2 NUMARA

GİZEM KOŞAR

BOY: 1.81

YAŞ: 18

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

<p>3 NUMARA</p> <p>DERYA ÇETİNKAYA</p> <p>BOY: 1.77</p> <p>YAŞ: 22</p> <p>VRİJE UNİVERSİTEİT BRUSSEL HUKUK 1. SINIF ÖĞRENCİSİ</p>

3 NUMARA

DERYA ÇETİNKAYA

BOY: 1.77

YAŞ: 22

VRİJE UNİVERSİTEİT BRUSSEL HUKUK 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

<p><strong>4 NUMARA</strong></p> <p><strong>ESİL KAYA</strong></p> <p>BOY: 1.77</p> <p>YAŞ: 19</p> <p>BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ</p>

4 NUMARA

ESİL KAYA

BOY: 1.77

YAŞ: 19

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

<p><strong>5 NUMARA</strong></p> <p><strong>ALEYNA ŞİRİN</strong></p> <p>BOY: 1.76</p> <p>YAŞ: 21</p> <p>ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ</p>

5 NUMARA

ALEYNA ŞİRİN

BOY: 1.76

YAŞ: 21

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

<p><strong>6 NUMARA</strong></p> <p><strong>İREM SU KAHRAMANTÜRK</strong></p> <p>BOY: 1.79</p> <p>YAŞ: 20</p> <p>SAMSUN ÖZEL TEKEV ANADOLU LİSESİ MEZUNU</p>

6 NUMARA

İREM SU KAHRAMANTÜRK

BOY: 1.79

YAŞ: 20

SAMSUN ÖZEL TEKEV ANADOLU LİSESİ MEZUNU

<p><strong>7 NUMARA</strong></p> <p><strong>İLAYDA ÜSTÜN</strong></p> <p>BOY: 1.78</p> <p>YAŞ: 23</p> <p>KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ</p>

7 NUMARA

İLAYDA ÜSTÜN

BOY: 1.78

YAŞ: 23

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

<p><strong>8 NUMARA</strong></p> <p><strong>SELİN ERBERK GURDİKYAN</strong></p> <p>BOY: 1.78</p> <p>YAŞ: 23</p> <p>FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİSİ</p>

8 NUMARA

SELİN ERBERK GURDİKYAN

BOY: 1.78

YAŞ: 23

FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİSİ

<p><strong>9 NUMARA</strong></p> <p><strong>İPEK ARSU</strong></p> <p>BOY: 1.73</p> <p>YAŞ: 20</p> <p>AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MEZUNU</p>

9 NUMARA

İPEK ARSU

BOY: 1.73

YAŞ: 20

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MEZUNU

<p><strong>10 NUMARA</strong></p> <p><strong>SELVER MİRA ATAGÜL</strong></p> <p>BOY: 1.72</p> <p>YAŞ: 23</p> <p>MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ</p>

10 NUMARA

SELVER MİRA ATAGÜL

BOY: 1.72

YAŞ: 23

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ

<p><strong>11 NUMARA</strong></p> <p><strong>NİL DİZDAR</strong></p> <p>BOY: 1.73</p> <p>YAŞ: 23</p> <p>YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ JAZZ VOKAL 4. SINIF ÖĞRENCİSİ</p>

11 NUMARA

NİL DİZDAR

BOY: 1.73

YAŞ: 23

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ JAZZ VOKAL 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

<p><strong>12 NUMARA</strong></p> <p><strong>TUANA KURT</strong></p> <p>BOY: 1.75</p> <p>YAŞ: 24</p> <p>BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ</p>

12 NUMARA

TUANA KURT

BOY: 1.75

YAŞ: 24

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

<p><strong>13 NUMARA</strong></p> <p><strong>NURTEN AYTEN</strong></p> <p>BOY: 1.77</p> <p>YAŞ: 21</p> <p>ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ</p>

13 NUMARA

NURTEN AYTEN

BOY: 1.77

YAŞ: 21

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

<p><strong>14 NUMARA</strong></p> <p><strong>SUDE TANYILDIZ</strong></p> <p>BOY: 1.76</p> <p>YAŞ: 23</p> <p>BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU</p>

14 NUMARA

SUDE TANYILDIZ

BOY: 1.76

YAŞ: 23

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU

<p><strong>15 NUMARA</strong></p> <p><strong>ZEYNEP ELİF ÖZAL</strong></p> <p>BOY: 1.75</p> <p>YAŞ: 21</p> <p>BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ</p>

15 NUMARA

ZEYNEP ELİF ÖZAL

BOY: 1.75

YAŞ: 21

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

<p><strong>16 NUMARA</strong></p> <p><strong>ŞİRİN ABUFAUR</strong></p> <p>BOY: 1.78</p> <p>YAŞ: 25</p> <p>NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU MEZUNU</p>

16 NUMARA

ŞİRİN ABUFAUR

BOY: 1.78

YAŞ: 25

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU MEZUNU

<p><strong>17 NUMARA</strong></p> <p><strong>ECE AYDEMİR</strong></p> <p>BOY: 1.76</p> <p>YAŞ: 21</p> <p>İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ</p>

17 NUMARA

ECE AYDEMİR

BOY: 1.76

YAŞ: 21

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ

<p><strong>18 NUMARA</strong></p> <p><strong>BERFİN ANT</strong></p> <p>BOY: 1.77</p> <p>YAŞ: 23</p> <p>MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ</p>

18 NUMARA

BERFİN ANT

BOY: 1.77

YAŞ: 23

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

<p><strong>19 NUMARA</strong></p> <p><strong>NURSENA SAY</strong></p> <p>BOY: 1.80</p> <p>YAŞ: 24</p> <p>MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU</p>

19 NUMARA

NURSENA SAY

BOY: 1.80

YAŞ: 24

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU

<p><strong>20 NUMARA</strong></p> <p><strong>MERVE YILDIRIM</strong></p> <p>BOY: 1.84</p> <p>YAŞ: 24</p> <p>BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ</p>

20 NUMARA

MERVE YILDIRIM

BOY: 1.84

YAŞ: 24

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

Miss Turkey Güzellik kraliçesi Güzellik Kraliçesi Yarışması 2022

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