1980 yılından beri düzenlenen Türkiye'nin Güzellik Kraliçesi Yarışması Miss Turkey'in 2022 finalistleri belli oldu. Adaylar arasından jüri tarafından seçilen 20 finalist kamuoyu ile tanıştırıldı.

Miss Turkey 2022 yarışmacıları kim?

Miss Turkey 2022 finali 20 Eylül 2022 gecesi gerçekleşecek.

İşte Miss Turkey 2022 finalistleri...