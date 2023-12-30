Ölmeden görmeniz gereken yerler... 2024'te rotanız bu olsun!

AKAGERA ULUSAL PARKI-RUANDA

Akagera Ulusal Parkı, Ruanda'nın doğu kesiminde yer alan bir ulusal parktır. Park, 1934 yılında kurulmuş olup adını Akagera Nehri'nden almıştır. Doğal güzellikleri, zengin biyoçeşitliliği ve göletleriyle tanınan bu park, hem savana hem de su ekosistemlerini içerir. Park, sayısız vahşi yaşam türüne ev sahipliği yapmaktadır; bu arasında fil, zürafa, antilop, su aygırı ve krokodiller bulunmaktadır. Akagera, Ruanda'nın turistik cazibe merkezlerinden biri olarak kabul edilmekte ve ziyaretçilere safari deneyimi sunmaktadır. Ayrıca, park Ruanda'nın doğal zenginliklerini koruma ve sürdürülebilir bir şekilde yönetme amacını taşımaktadır.