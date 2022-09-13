Prenses Anne’den Kraliçe Elizabeth açıklaması: 'Diana öldüğünde doğru olanı yaptı'

Prenses Anne de yaşananlarla ilgili şunları söyledi:

“Bence annem tam olarak doğru olanı yaptı. Bence aklı başında herhangi bir ebeveynin, bu çocukları Londra’ya getirmenin bir alternatif olduğuna inanması kesinlikle olağanüstü. Bunu yapmanın daha iyi bir şey olacağını nasıl düşünülebildiğini bilmiyorum.”

Bununla birlikte, Diana’nın cenazesini organize etmekten sorumlu olan eski kıdemli saray mensubu Sir Malcolm Ross da Kraliçe’nin o dönemde önceliğinin İskoçya’daki torunları olduğunu söyledi.