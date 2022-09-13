Prenses Anne’den Kraliçe Elizabeth açıklaması: 'Diana öldüğünde doğru olanı yaptı'
NTV'de yer alan habere göre, Prenses Anne, 2017’de verdiği röportajda Prenses Diana’nın ölümünden sonra annesinin davranışlarını yorumladı. 72 yaşındaki Prenses, röportajda Kraliyet Editörü Chris Ship’e annesinin yetmiş yıllık saltanatı hakkında konuştu. Anne, Kraliçe’nin 1997’de Lady Diana’nın ölümünü ele alış şeklini onayladığını dile getirdi.
Prenses Anne de yaşananlarla ilgili şunları söyledi:
“Bence annem tam olarak doğru olanı yaptı. Bence aklı başında herhangi bir ebeveynin, bu çocukları Londra’ya getirmenin bir alternatif olduğuna inanması kesinlikle olağanüstü. Bunu yapmanın daha iyi bir şey olacağını nasıl düşünülebildiğini bilmiyorum.”
Bununla birlikte, Diana’nın cenazesini organize etmekten sorumlu olan eski kıdemli saray mensubu Sir Malcolm Ross da Kraliçe’nin o dönemde önceliğinin İskoçya’daki torunları olduğunu söyledi.
Kraliçe’nin torunlarını ilk sıraya koyup koymadığı sorulduğunda, Kraliyet Prensesi, “Kesinlikle” yanıtını vererek şöyle konuştu:
"Başka bir yerde olsalardı, ikisinin de üstesinden gelebileceklerini sanmıyorum. Olan tek iyi şey, orada olmalarıydı ve etraflarında onları anlayabilecek, onlara zaman tanıyacak insanlar vardı."
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