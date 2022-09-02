Sedat Peker’e Süleyman Soylu davası: 57 sayfalık iddianame hazırlandı

02 Eylül 2022 Cuma, 08:37

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında 17 Mayıs 2021’de suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Peker'e ilişkin dosyanın Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geri gönderildiği; en son Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Peker'in birinci videosundan 14 ay sonra 57 sayfalık iddianame hazırlandığı öğrenildi.

Dilekçede “Peker’e ve suç örgütü üyelerine kısa süre önce operasyon yaptığı için hedef alındığını” söyleyen Soylu'nun dosyası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ tarafından, yetkisizlik kararıyla Sedat Peker Ana Davası’nın görüldüğü İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Ancak İstanbul, hakaret ve tehdit suçlarının örgüt çerçevesinde olmadığını gerekçe göstererek, dosyayı Ankara’ya iade etti. Ankara bu kez dosyayı, Peker’in yaşadığı Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Beykoz da üzerinden atınca dokuz aydır adliyeler arasında dolaşan dosya Ankara’da kaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, birinci videodan 14 ay sonra, 4 Temmuz 2022’de 57 sayfalık iddianame hazırladı. İddianame Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 28 Temmuz’da kabul edildi ve dava açıldı.

İddianamedeki tek şikâyetçinin Soylu, tek sanığın da Peker olduğuna dikkati çeken Halk TV yazarı İsmail Saymaz, “Hakaret suçu kamu görevlisine karşı görevinden ötürü alenen işlendiği için bir yıl iki aydan iki yıl dört aya. Tehditten altı aydan iki yıla. İftiradan bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası isteniyor. Toplam ceza sekiz yıl dört aya çıkıyor. Zincirleme şekilde işlendiği için bu cezaların dörtte üçe kadar arttırılması isteniyor” bilgilerini aktardı.

Duruşmanın 17 Ocak 2023’te görüleceğini de aktaran Saymaz, “Bu arada Peker’in video ve sosyal medya paylaşımlarında yer verdiği iddialar Soylu aleyhine ihbar sayıldı. Soylu’nun İçişleri Bakanı olması, dokunulmazlığının bulunması ve soruşturma usulünün farklı işlemesi nedeniyle ayırma kararı verildi. Dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu’nun 2022/145194 sayılı soruşturma sırasına kaydedildi” diye yazdı.