Prenses Diana’nın sol eli satışa çıkıyor
Prenses Diana’nın sol elinin gerçek şekline birebir uygulanan döküm heykel, gelecek hafta açık artırmada satılacak. Prenses’in eline 40 bin sterlin verilmesi bekleniyor.
1997 yılında geçirdiği trajik kaza sonrası hayatını kaybeden, ancak üzerinden yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam eden Diana’nın sol eli dökümünün, Colchester şehrinde Reeman Dansie adlı müzayede evinde satışa çıkarılacak olması büyük heyecan yarattı.
NTV'de yer alan habere göre; ölümünün üzerinden 25 yıl geçen, ancak özellike İngiliz halkı tarafından unutulmayan Prenses’in üç yıl boyunca kullandığı Ford Escort marka arabası, bu yılın başında 650 bin sterline satılmıştı.
Dünya çapında tanınan heykeltraş Oscar Nemon tarafından yapılan söz konusu el heykelinin 40 bin sterlin civarında satılmas bekleniyor. 1985 yılında hayatını kaybeden Nemon, daha önce Kraliçe Elizabeth, Winston Churchill ve Siegmund Freud gibi isimlerin de heykellerini yapmıştı.
CHURCHILL’İN ELİ DE SATILACAK
Winston Churchill’in sağ el heykeli de yine gelecek hafta aynı müzayede evinde satışa çıkarılacak. Onun da 5 bin ila 7 bin sterline alıcı bulması bekleniyor.
Müzayede evinin kraliyet uzmanı James Grinter, “Britanya’nın 20. yüzyılına damga vurmuş iki önemi ismin ellerini tutma hissi inanılmaz” diye konuştu.
Prensesi Diana’nın daha önce çocukluk bisikleti, aile dostu Roger Bramble’a yazdığı mektuplar, hatta Prens Charles ile 1981’deki düğünlerinde kesilen pastadan kalan bir dilim, açık artırmada satılmıştı.
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