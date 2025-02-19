Sibel Can'ın yeni imajı gündem oldu

"Ve sonunda o gün geldi… 12 şarkılık yeni albümüm DRAMA bu gece 00:00’da tüm müzik platformlarında yayında! Bu sadece bir albüm değil; bir hikâye, bir yolculuk, bir deneyim... DRAMA, sevginin, kayıpların ve yeniden doğuşun albümü. Ruhumu, kalbimi ve müziğe olan bağlılığımı taşıyan bir eser. Umarım siz de dinlediğinizde bu tutkuyu ve emeği hissedersiniz."