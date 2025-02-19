Sibel Can'ın yeni imajı gündem oldu
Sibel Can, yeni albümü DRAMA ve yeni imajı ile hayranlarının karşısına çıktı.
"Çakmak Çakmak" ve "Padişah" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Sibel Can, yeni albümü DRAMA ile müzikseverlerle buluştu.
54 yaşındaki sanatçı, albüm haberini sosyal medya hesabından duyururken, yeni imajı da büyük ilgi gördü.
12 şarkıdan oluşan albüm için heyecanını dile getiren sanatçı, şu ifadeleri kullandı:
"Ve sonunda o gün geldi… 12 şarkılık yeni albümüm DRAMA bu gece 00:00’da tüm müzik platformlarında yayında! Bu sadece bir albüm değil; bir hikâye, bir yolculuk, bir deneyim... DRAMA, sevginin, kayıpların ve yeniden doğuşun albümü. Ruhumu, kalbimi ve müziğe olan bağlılığımı taşıyan bir eser. Umarım siz de dinlediğinizde bu tutkuyu ve emeği hissedersiniz."
Sanatçının albüm kapağındaki iddialı kostümü ise sosyal medyada gündem oldu.
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