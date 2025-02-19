Sibel Can'ın yeni imajı gündem oldu

Sibel Can'ın yeni imajı gündem oldu

Sibel Can, yeni albümü DRAMA ve yeni imajı ile hayranlarının karşısına çıktı.

Haber Merkezi
19 Şubat 2025 Çarşamba, 10:36
Sibel Can'ın yeni imajı gündem oldu

"Çakmak Çakmak" ve "Padişah" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Sibel Can, yeni albümü DRAMA ile müzikseverlerle buluştu. 

Sibel Can'ın yeni imajı gündem oldu

54 yaşındaki sanatçı, albüm haberini sosyal medya hesabından duyururken, yeni imajı da büyük ilgi gördü.

Sibel Can'ın yeni imajı gündem oldu

12 şarkıdan oluşan albüm için heyecanını dile getiren sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

Sibel Can'ın yeni imajı gündem oldu

"Ve sonunda o gün geldi… 12 şarkılık yeni albümüm DRAMA bu gece 00:00’da tüm müzik platformlarında yayında! Bu sadece bir albüm değil; bir hikâye, bir yolculuk, bir deneyim... DRAMA, sevginin, kayıpların ve yeniden doğuşun albümü. Ruhumu, kalbimi ve müziğe olan bağlılığımı taşıyan bir eser. Umarım siz de dinlediğinizde bu tutkuyu ve emeği hissedersiniz."

Sibel Can'ın yeni imajı gündem oldu

Sanatçının albüm kapağındaki iddialı kostümü ise sosyal medyada gündem oldu. 

Sibel Can yeni albüm

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