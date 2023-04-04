Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler

cumhuriyet.com.tr
04 Nisan 2023 Salı, 17:44
<p>Sanatçı <strong>Candan Erçetin CHP'den</strong> milletvekili aday adayı oldu.</p>

Sanatçı Candan Erçetin CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

<p>Sosyal medya fenomeni <strong>Mehmet Ali Çatal, CHP'den</strong> milletvekili aday adayı oldu.</p>

Sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal, CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

<p>Gazeteci <strong>Hulki Cevizoğlu, AKP'den</strong> milletvekili aday adayı oldu.</p>

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, AKP'den milletvekili aday adayı oldu.

<p>Oyuncu <strong>Kerem Fırtına, Yeşil Sol Parti'den</strong> milletvekili aday adayı oldu.</p>

Oyuncu Kerem Fırtına, Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

<p>Şarkıcı <strong>Faik Öztürk, İYİ Parti'den</strong> milletvekili aday adayı oldu.</p>

Şarkıcı Faik Öztürk, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

<p>Oyuncu <strong>Serhat Özcan TİP’ten</strong> milletvekili aday adayı olacağını açıkladı.</p>

Oyuncu Serhat Özcan TİP’ten milletvekili aday adayı olacağını açıkladı.

<p>Şarkıcı <strong>Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi'nden</strong> milletvekili aday adayı oldu.</p>

Şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu.

<p>Oyuncu <strong>Filiz Taçbaş, CHP'den</strong> milletvekili aday adayı oldu.</p>

Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

<p>Sokak röportajlarıyla tanınan <strong>Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den</strong> milletvekili aday adayı oldu.</p>

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

<p>Futbolcu <strong>Gökhan Zan, İYİ Parti'den</strong> milletvekili aday adayı oldu.</p>

Futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

<p><strong>İlyas Salman, TKP'den</strong> milletvekili aday adayı oldu.</p>

İlyas Salman, TKP'den milletvekili aday adayı oldu.

<p>Gazeteci ve sunucu<strong> İrfan Değirmenci, TİP'den</strong> milletvekili aday adayı oldu.</p>

Gazeteci ve sunucu İrfan Değirmenci, TİP'den milletvekili aday adayı oldu.

<p><strong>Mehmet Aslantuğ, TİP’ten</strong> gelen milletvekili aday adaylığını kabul etti.</p>

Mehmet Aslantuğ, TİP’ten gelen milletvekili aday adaylığını kabul etti.

<p>Sanatçı<strong> Onur Akın, CHP'den</strong> milletvekili aday adayı oldu.</p>

Sanatçı Onur Akın, CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

<p><strong>İbrahim Tatlıses, AKP'den</strong> milletvekili aday adayı oldu.</p>

İbrahim Tatlıses, AKP'den milletvekili aday adayı oldu.

<p>Eski futbolcu ve teknik direktör <strong>Ünal Karaman’da İYİ Parti</strong> Konya milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.</p>

Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman’da İYİ Parti Konya milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

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