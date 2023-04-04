Siyasete atılıyorlar! İşte milletvekili aday adayı olan ünlüler
Sanatçı Candan Erçetin CHP'den milletvekili aday adayı oldu.
Sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Çatal, CHP'den milletvekili aday adayı oldu.
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, AKP'den milletvekili aday adayı oldu.
Oyuncu Kerem Fırtına, Yeşil Sol Parti'den milletvekili aday adayı oldu.
Şarkıcı Faik Öztürk, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.
Oyuncu Serhat Özcan TİP’ten milletvekili aday adayı olacağını açıkladı.
Şarkıcı Davut Güloğlu, Yeniden Refah Partisi'nden milletvekili aday adayı oldu.
Oyuncu Filiz Taçbaş, CHP'den milletvekili aday adayı oldu.
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.
Futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.
İlyas Salman, TKP'den milletvekili aday adayı oldu.
Gazeteci ve sunucu İrfan Değirmenci, TİP'den milletvekili aday adayı oldu.
Mehmet Aslantuğ, TİP’ten gelen milletvekili aday adaylığını kabul etti.
Sanatçı Onur Akın, CHP'den milletvekili aday adayı oldu.
İbrahim Tatlıses, AKP'den milletvekili aday adayı oldu.
Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman’da İYİ Parti Konya milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.
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