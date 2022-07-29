Siyasi ve ünlü isimlerden İlhan İrem'e veda paylaşımları: 'Bir aşkta, bir umutta yaşayacak...'

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2022 Cuma, 10:28
<p>Türk Pop Müziği'nin efsane ismi İlhan İrem 67 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. </p> <p><strong>2016'da böbrek yetmezliği teşhisi konan ve zaman zaman diyalize bağlanan İlhan İrem, son 6 aydır hastanede tedavi görüyordu. </strong></p>

Türk Pop Müziği'nin efsane ismi İlhan İrem 67 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

2016'da böbrek yetmezliği teşhisi konan ve zaman zaman diyalize bağlanan İlhan İrem, son 6 aydır hastanede tedavi görüyordu. 

<p>‘Anlasana’, ‘Sürgün Gibi Masallarda’ ve ‘Olanlar Olmuş’ adlı unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İrem'in ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. </p>

‘Anlasana’, ‘Sürgün Gibi Masallarda’ ve ‘Olanlar Olmuş’ adlı unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İrem'in ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 

<p>İrem’in ölüm haberinin duyulmasıyla sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.</p> <p>Aralarına siyasilerin, oyuncuların, sanatçıların da dahil olduğu pek çok isim; sosyal medya üzerinden İrem'e veda etti.</p> <p><strong>İşte İlhan İrem'e veda paylaşımlarından bazıları...</strong></p>

İrem’in ölüm haberinin duyulmasıyla sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.

Aralarına siyasilerin, oyuncuların, sanatçıların da dahil olduğu pek çok isim; sosyal medya üzerinden İrem'e veda etti.

İşte İlhan İrem'e veda paylaşımlarından bazıları...

<p><strong>CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.</strong></p>

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

<p>İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.</p>

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

<p><strong>Cem Yılmaz.</strong></p>

Cem Yılmaz.

<p><strong>Sunay Akın.</strong></p>

Sunay Akın.

<p><strong>Metin Uca.</strong></p>

Metin Uca.

<p><strong>Yekta Kopan.</strong></p>

Yekta Kopan.

<p><strong>Zeynep Beşerler.</strong></p>

Zeynep Beşerler.

<p><strong>Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu.</strong></p>

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu.

<p><strong>Zafer Algöz.</strong></p>

Zafer Algöz.

<p><strong>Fazıl Say.</strong></p>

Fazıl Say.

<p><strong>Zeki Kayahan Coşkun.</strong></p>

Zeki Kayahan Coşkun.

<p><strong>CHP'li Aylin Nazlıaka.</strong></p>

CHP'li Aylin Nazlıaka.

<p><strong>Gülgün Feyman.</strong></p>

Gülgün Feyman.

<p><strong>Psikiyatrist Arif Verimli.</strong></p>

Psikiyatrist Arif Verimli.

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