Siyasi ve ünlü isimlerden İlhan İrem'e veda paylaşımları: 'Bir aşkta, bir umutta yaşayacak...'

‘Anlasana’, ‘Sürgün Gibi Masallarda’ ve ‘Olanlar Olmuş’ adlı unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İrem'in ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.