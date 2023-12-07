AB onayladı: Türkiye'den 18 eşsiz lezzet!
Türkiye'de coğrafi işaretlerin sayısı son yıllarda önemli bir artış gösteriyor. 2002 yılında 31 olan tescilli coğrafi işaret sayısı, geçen yıl itibarıyla 1341'e ulaşarak 43 kat arttı. Bu artış, Türkiye'nin coğrafi zenginliklerinin korunması ve tanıtılması konusundaki önemli adımlardan birini temsil ediyor.
Geçen yıl en çok coğrafi işaret başvurusu yapan il, 37 başvuru ile Konya oldu. En çok tescil alan il ise 27 tescille Gaziantep olarak kaydedildi. Bu, illerin coğrafi işaretlerin korunması ve tanıtılması konusundaki duyarlılıklarını gösteriyor.
TÜRPATENT, Türkiye'nin coğrafi işaretlerini yurt dışında da tanıtmak ve tescil etmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyor. Ülkenin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alan ürün sayısı 18'e yükseldi. Bu, Türk ürünlerinin uluslararası alanda tanınması ve korunması adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Bu coğrafi işaretler arasında Antakya künefesi, Aydın inciri, Gaziantep baklavası, Taşköprü sarımsağı gibi ünlü ve yerel ürünler bulunuyor. Bu işaretler, ürünlerin belirli bir coğrafi bölgeyle özdeşleşmesini ve kalitesini temsil etmesini sağlayarak hem tüketicilere güvence sağlıyor hem de üreticilere pazar avantajı sunuyor...
1 - Antakya Künefesi
2 - Ayaş Domatesi
3 - Aydın İnciri
4 - Aydın kestanesi
5 - Bayramiç beyazı
6 - Çağlayancerit Cevizi
7 - Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini
8 - Edremit Zeytinyağı
9 - Ezine Peyniri
10 - Gaziantep Baklavası
11 - Gemlik Zeytini
12 - Giresun Tombul Fındığı
13 - Malatya Kayısısı
14 - Maraş Tarhanası
15 - Milas yağlı zeytini
16 - Taşköprü Sarımsağı
17 - Suruç Narı
18 - Milas Zeytinyağı
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