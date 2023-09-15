Tarihin en acımasız idamı... Öyle bir ceza verildi ki 500 sene konuşuldu!

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2023 Cuma, 13:23
<p>İdam edilmenin hoş bir yolunun olduğunu söylemek mümkün değil, fakat <strong>Tudor Hanedanlığı</strong>'nın hüküm sürdüğü <strong>İngiltere</strong>'de yaşanan bir idam <strong>"tüm zamanların en acımasızı"</strong> olarak kayıtlara geçti.</p>

İdam edilmenin hoş bir yolunun olduğunu söylemek mümkün değil, fakat Tudor Hanedanlığı'nın hüküm sürdüğü İngiltere'de yaşanan bir idam "tüm zamanların en acımasızı" olarak kayıtlara geçti.

<p>Rochester Psikoposu <strong>John Fisher</strong>'ın yanında aşçı olarak çalışan <strong>Richard Roose</strong>'un hikayesi, dönemin İngiltere'sinde uygulanan acımasız idam yöntemlerini su yüzüne çıkardı.</p>

Rochester Psikoposu John Fisher'ın yanında aşçı olarak çalışan Richard Roose'un hikayesi, dönemin İngiltere'sinde uygulanan acımasız idam yöntemlerini su yüzüne çıkardı.

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<p>Aşçı Richard, misafirler ve iki dilenciyi <strong>yiyeceklerine şüpheli bir toz karıştırarak zehirlemekle</strong> suçlanıyordu. Olayın ardından, misafirler yaşam mücadelesini kazanmış, ancak dilenciler ölmüştü.</p>

Aşçı Richard, misafirler ve iki dilenciyi yiyeceklerine şüpheli bir toz karıştırarak zehirlemekle suçlanıyordu. Olayın ardından, misafirler yaşam mücadelesini kazanmış, ancak dilenciler ölmüştü.

<p>Olayın ardından Richard'ın firar ettiği söylentisi tüm kente yayılırken, yakalanıp tutuklanmış, <strong>Londra Kulesi</strong>'ne götürülmüş ve işkenceli sorguların ardından suçunu itiraf etmişti.</p>

Olayın ardından Richard'ın firar ettiği söylentisi tüm kente yayılırken, yakalanıp tutuklanmış, Londra Kulesi'ne götürülmüş ve işkenceli sorguların ardından suçunu itiraf etmişti.

<p><strong>1531</strong> yılında meydana gelen bu olayda dönemin hükümdarı <strong>VIII. Henry</strong>, zehirleme suçuyla cinayet işlemeyi<strong> 'vatana ihanet'</strong> olarak tanımlayan kararı jet hızıyla onayladı. Cezanın infazı ise tüyleri diken diken edecek cinstendi!</p>

1531 yılında meydana gelen bu olayda dönemin hükümdarı VIII. Henry, zehirleme suçuyla cinayet işlemeyi 'vatana ihanet' olarak tanımlayan kararı jet hızıyla onayladı. Cezanın infazı ise tüyleri diken diken edecek cinstendi!

<p><strong>"Vatana ihanet"</strong> suçunun cezası normal şartlar altında, suçlunun önce <strong>bir arabanın arkasına bağlanarak sokak sokak gezdirilmesi, ardından cinsel organlarının kesilip iç organlarının çıkarılmasıydı. </strong>Ancak gerçek anlamda <strong>"caydırıcılık"</strong> peşinde olan kralı bu ceza tatmin etmemişti.</p>

"Vatana ihanet" suçunun cezası normal şartlar altında, suçlunun önce bir arabanın arkasına bağlanarak sokak sokak gezdirilmesi, ardından cinsel organlarının kesilip iç organlarının çıkarılmasıydı. Ancak gerçek anlamda "caydırıcılık" peşinde olan kralı bu ceza tatmin etmemişti.

<p>Kral, bunun yerine, iki dilenciyi zehirleyerek öldüren Richard'ı <strong>bir kazanın içinde canlı canlı kaynatmayı</strong> tercih etti.</p> <p>İnfaz şu şekilde sahnelendi...</p>

Kral, bunun yerine, iki dilenciyi zehirleyerek öldüren Richard'ı bir kazanın içinde canlı canlı kaynatmayı tercih etti.

İnfaz şu şekilde sahnelendi...

<p>Londra'daki meydanlardan birine içinde su olan devasa bir kazan getirildi. Kalabalık kazanın etrafında toplanmıştı.</p>

Londra'daki meydanlardan birine içinde su olan devasa bir kazan getirildi. Kalabalık kazanın etrafında toplanmıştı.

<p>Richard, şaşkın ve öfkeli kalabalığın homurtuları arasından geçirilerek kazanın içine sokuldu, ve odunlar ateşlendi. Aşçı yüzlerce insanın gözleri önünde kaynayan suyun içinde haşlanarak can verdi.</p>

Richard, şaşkın ve öfkeli kalabalığın homurtuları arasından geçirilerek kazanın içine sokuldu, ve odunlar ateşlendi. Aşçı yüzlerce insanın gözleri önünde kaynayan suyun içinde haşlanarak can verdi.

<p>1530'ların İngiltere'sinde yaşanan bu olay kayıtlara, <strong>"Tarihin en acımasız idamı"</strong> olarak geçti. </p>

1530'ların İngiltere'sinde yaşanan bu olay kayıtlara, "Tarihin en acımasız idamı" olarak geçti. 

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