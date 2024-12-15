Türk sinemasının usta yönetmeni Derviş Zaim'in en iyi filmleri
Derviş Zaim, Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden biridir ve eserlerinde toplumsal, kültürel ve bireysel meseleleri derinlemesine işler. Sinemasındaki özgün bakış açısı ve estetik anlayışıyla dikkat çeken Zaim, hem görselliği hem de derin temalarıyla tanınır.
Derviş Zaim, Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden biri olup, filmleriyle toplumsal yapıyı, bireysel psikolojiyi ve derin felsefi temaları işlemeyi başarır. İşte, en iyi Derviş Zaim filmleri...
1. Tabutta Rövaşata (!996)
Rumelihisar sokaklarında yaşayan Mahsun çevresi tarafından sevilen yoksul ve kimsesiz bir adamdır. Hayatta hiçbir amacı olmayan bu adam otomobil çalarak hayatta kalmaktadır. Yaşamdaki tek tutkusu olan otomobilleri geceleri çalan Mahsun, sabaha kadar bu arabalarla gezer ve sabah olduğunda arabayı aldığı şekliyle aldığı yere bırakır. Bir gün sürekli takıldığı kahveye gelen bir kıza aşık olan Mahsun kalacak hiçbir yeri olmayan bu kıza odasını açar. Fakat kız bu iyiliği kötüye kullanarak Mahsun'un hayatında onarılmayacak yaralar açacaktır.
2. Filler ve Çimen (2001)
Başarılı bir sporcu olan Havva'nın tek hayali Avrasya Maratonu'nu kazanmaktır. Yoksul bir genç kız olan Havva böylece silgi fabrikasından kazandığı az miktardaki paranın üstüne ekleyerek askerliğini yaptığı sırada bir mayına basıp sakat kalan kardeşini tedavi ettirebilecektir. Zorlu bir antrenman sürecinde olan Havva bu esnada lüks bir otel tarafından yiyecek yardımıyla destek bulur. Ancak bu otelle ilgili büyük problemler vardır. Mafya tarafından elde edilmek istenen otel türlü kirli oyunlara sahne olur. Tüm bu kirli çevrenin içerisinde var olmaya çalışan Havva'nın tek derdi ise maratonu kazanmaktır.
3. Flaşbellek (2022)
Yönetmen koltuğunda Derviş Zaim'in oturduğu "Flaşbellek", Suriye'de yaşanan olayları konu ediyor. Suriye’de yaşayan Ahmet, bir saldırıcı sonucu konuşma yeteneğini kaybeder. Bu trajedinin ardından Ahmet, çatışmalarda ölen insanların fotoğraflarının çekilip, kayıt altına alındığı bir birimde çalışmaya başlar. Onlarca acıyı kayıt altına almaya çalışan Ahmet, gördüklerini dünyaya duyurmaya karar verir. Bu kararı onu büyük bir seçim yapmaya zorlar. Ahmet, kendisi ve ailesini korumakla, insanlığa karşı görevlerini yerine getirmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.
4. Gölgeler ve Suretler (2011)
Gölgeler ve Suretler, 1963'te Kıbrıs'ta Türklerle Rumlar arasında başlayan olaylar sırasında bir Karagöz kuklacısı olan babasından ayrı düşen genç bir kızın geçirdiği olgunlaşma sürecini anlatıyor.
Yıkılıp yanan köylerden, daha güvenli olan şehire kaçış macerası esnasında yaşananlar, Kıbrıs'ın hikâyesine ışık tutuyor. Hikâyenin fonunu ise Kıbrıs'ın Karpaz bölgesi ve Büyükkonuk Köyü'nündoğası, tepeleri ve deniz oluşturuyor.
Hiç istemediği halde kendini ve ailesini şiddet dolu bir ortamda bulan bir adam suça bulaşmamak için neleri göze alabilir? Acaba şiddetin egemen olduğu bir dünyada, masumiyeti korumanın veinsan kalmanın yolları nelerdir? Gerçek olaylardan esinlenen film, bu sorulara yanıt arıyor.
5. Devir (2013)
Burdur’un Hasanpaşa köyünde, geleneksel bir "çoban yarışması" düzenlenir. Uzun yıllardır sürdürülen bu yarışmada, köyün çobanları sürüleriyle birlikte suya girerek, peşlerinde koyunlarıyla su birikintisini durmaksızın geçmeye çalışırlar. Sürüyle birlikte suyu duraksamadan, en hızlı geçen çoban yarışmayı kazanır. Son sekiz yıldır Takmaz adlı çoban birinciliği kimselere kaptırmaz. Ayrıca köyün koyunlarını 'kırmızı'ya boyama geleneği de sürdürülür. Köyün çobanları çevredeki kırmızı renkli kayaları toplayıp, ezer ve eleyerek toz boya elde ederler. Fakat köyün bu doğal yapısı yakınlara kurulan maden ocağı işletmesi ile tehdit altına girer. Kimse bir sonraki yıl boya çıkartacak taşı bulamaz. Çoban Ali ise herkese yardım etme amacıyla şehirden kırmızı toz boya taşıyarak çobanlara dağıtır. Koyunlar Ali sayesinde boyanır. Fakat Ali o sene de yarışmada dereceye giremeyince, her şeyden vazgeçer; çobanlığı bırakarak y eni açılan maden ocağına şoför olarak girer...
İlgili Haberler
- Özgün hikayelerin ustası: En iyi Serhat Karaaslan filmleri
En Çok Okunan Haberler
-
- Colani'den İsrail hakkında ilk açıklama
- Emekliye iyi haber yok!
- Devrim Muhafızları'ndan Suriye çıkışı
- Adnan Kale'nin ölümüne ilişkin peş peşe açıklamalar!
- İngiliz gazetesinden Esad iddiası
- 'Seküler müdür kalmadı'
- 'Kayyuma değil, halka bütçe'
- Üniversite öğrencisi, trafikte öldürüldü
- Ankaralı Turgut hayatını kaybetti!
- İkinci elde 'Suriyeli' hareketliliği