Türk sinemasının usta yönetmeni Derviş Zaim'in en iyi filmleri

2. Filler ve Çimen (2001)

Başarılı bir sporcu olan Havva'nın tek hayali Avrasya Maratonu'nu kazanmaktır. Yoksul bir genç kız olan Havva böylece silgi fabrikasından kazandığı az miktardaki paranın üstüne ekleyerek askerliğini yaptığı sırada bir mayına basıp sakat kalan kardeşini tedavi ettirebilecektir. Zorlu bir antrenman sürecinde olan Havva bu esnada lüks bir otel tarafından yiyecek yardımıyla destek bulur. Ancak bu otelle ilgili büyük problemler vardır. Mafya tarafından elde edilmek istenen otel türlü kirli oyunlara sahne olur. Tüm bu kirli çevrenin içerisinde var olmaya çalışan Havva'nın tek derdi ise maratonu kazanmaktır.