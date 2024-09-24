Türkiye'de sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 10 yer

Türkiye'de sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 10 yer

Sonbaharın serin ve dingin havasında bu harika yerlerde doğayla iç içe huzur dolu bir zaman geçirebilirsiniz! İşte, Türkiye'de sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 10 Yer

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2024 Salı, 16:09
Türkiye'de sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 10 yer

Sonbahar, Türkiye'nin dört bir yanında büyüleyici manzaralar ve huzurlu atmosferler sunar. Yaprakların altın sarısına dönüştüğü bu mevsimde doğayla baş başa kalabileceğiniz en güzel 7 yeri keşfetmeye ne dersiniz?

Türkiye'de sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 10 yer

1. Yedigöller, Bolu

Bolu'nun Yedigöller Milli Parkı, sonbaharda renk cümbüşüne dönüşen doğal güzelliğiyle büyüler. Göllerin etrafındaki yürüyüş parkurları, doğanın içinde huzur bulmak isteyenler için ideal.

Türkiye'de sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 10 yer

2. Kapadokya, Nevşehir

Sonbaharda peri bacaları arasında balon turlarıyla ünlü Kapadokya, serin havası ve romantik gün doğumlarıyla ayrı bir güzelliğe bürünür.

Türkiye'de sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 10 yer

3. Kaz Dağları, Balıkesir

Doğa severlerin vazgeçilmez rotalarından biri olan Kaz Dağları, sonbaharda yaprak dökümünün büyüleyici güzelliğiyle kampçılar ve yürüyüşçüler için mükemmel bir kaçış noktasıdır.

Türkiye'de sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 10 yer

4. Akyaka, Muğla

Sonbaharda Akyaka, yaz kalabalığından uzak, sakin ve huzurlu bir tatil arayanlar için idealdir. Gökova Körfezi’nin serin sularında kano yaparak doğal güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz.

Türkiye'de sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 10 yer

5. Abant Gölü, Bolu

Abant Gölü, sonbaharda adeta bir kartpostalı andıran manzaralar sunar. Göl kenarında yürüyüş yaparken doğanın eşsiz renklerini keşfedebilirsiniz.

Türkiye'de sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 10 yer

6. Ağva, İstanbul

İstanbul’a yakınlığıyla hafta sonu kaçamaklarının vazgeçilmezi olan Ağva, sonbaharda sakinleşen atmosferi ve doğal güzellikleriyle huzurlu bir tatil için ideal.

Türkiye'de sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 10 yer

7. Düzce Yaylaları

Düzce’nin yüksek yaylaları, sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarıyla bezenir. Doğa yürüyüşleri ve kamp yapmak için mükemmel bir kaçış noktasıdır.

Türkiye'de sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 10 yer

8. Cumalıkızık, Bursa

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Cumalıkızık, tarihi dokusu ve taş sokaklarıyla sonbaharda büyüleyici bir güzellik sunar. Renkli evleri ve sararan yapraklarıyla nostaljik bir köy atmosferinde keyifli yürüyüşler yapabilirsiniz.

Türkiye'de sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 10 yer

9. Safranbolu, Karabük

Tarihi evleri ve Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla ünlü Safranbolu, sonbaharda adeta bir açık hava müzesine dönüşür. Doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferiyle bu dönemde ziyaret etmek için harika bir seçenektir.

Türkiye'de sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 10 yer

10. Amasra, Bartın

Karadeniz’in incisi Amasra, sonbaharda sakinleşen atmosferi ve doğal güzellikleriyle huzurlu bir tatil arayanlar için birebirdir. Deniz kenarında yürüyüş yaparken sonbaharın eşsiz tonlarını seyredebilirsiniz.

Sonbahar tatil

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