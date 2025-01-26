Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri: Nüfusları şehirlerle yarışıyor

3. ANKARA / ÇANKAYA – 937.546

Türkiye'nin başkenti Ankara'nın merkezi konumundaki Çankaya, nüfus açısından önde gelen ilçelerden biridir. Yaklaşık 1 milyon nüfusu bulunan Çankaya, aynı zamanda Türkiye'nin siyasi, kültürel ve idari merkezlerinden biri olarak bilinir. Bakanlıklar, elçilikler ve üniversiteler bu ilçede yer alır. Eğitimli nüfus oranının yüksek olduğu bir bölgedir.