Türkiye'nin terk edilmiş köyleri

Kayaköy, Fethiye:

Muhteşem manzaraları ve tarihi dokusuyla ünlü olan Kayaköy, 1923 yılında Türk-Yunan nüfus mübadelesi sırasında terk edilmiştir. Bugün, boş evler ve kiliselerden oluşan bu hayalet kasaba, ziyaretçilere tarih ve doğa ile dolu bir keşif fırsatı sunar.