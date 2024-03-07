Türkiye'nin terk edilmiş köyleri

Türkiye'nin dört bir yanında, geçmişin izlerini taşıyan terk edilmiş köyler bulunmaktadır. Bu köyler, bir zamanlar yaşam dolu ve hareketli yerlerken, zamanla çeşitli nedenlerle terkedilmiş ve unutulmuşlardır.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2024 Perşembe, 16:12
Türkiye'nin terk edilmiş köyleri

Kayaköy, Fethiye:

Muhteşem manzaraları ve tarihi dokusuyla ünlü olan Kayaköy, 1923 yılında Türk-Yunan nüfus mübadelesi sırasında terk edilmiştir. Bugün, boş evler ve kiliselerden oluşan bu hayalet kasaba, ziyaretçilere tarih ve doğa ile dolu bir keşif fırsatı sunar.

Türkiye'nin terk edilmiş köyleri

Sazak Köyü, İzmir:

1923 yılındaki mübadele yıllarında Rumlar tarafından boşaltılan İzmir’in Sazak Köyü tam bir hayalet şehir. Mübadeleden önce 120’den fazla hane bulunan köydü Rumlar terk edince geriye yalnızca rüzgarın fısıltısı kalmış.

Türkiye'nin terk edilmiş köyleri

Dereköy, Çanakkale: 

Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Dereköy, 1920'lerdeki Türk-Yunan savaşı sırasında terk edilmiştir. Bugün, eski evlerin ve sokakların izlerini taşıyan bu köy, ziyaretçilere tarih ve doğa ile dolu bir keşif imkanı sunar.

Türkiye'nin terk edilmiş köyleri

Zaz Köyü, Mardin:

Tarihi şehir Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Zaz Köyü Kul Dağı üzerinde bulunuyor. Siyasal sebeplerden ötürü baskıya uğrayan Süryanilerden oluşan köy halkı 1995 yılında tası tarağı toplayıp kader birliği yaparak İsveç’e göç etti. Zamanla diğer sakinler de göç edince köy giderek ıssızlaştı. 2000’lerin başlarında siyasal ortam yumuşayınca azda olsa yurda geri dönüş yapanlar oldu.

Türkiye'nin terk edilmiş köyleri

Ekindüzü Köyü, Siirt:

Burada yaşayan Süryaniler’in farklı bir kolu olan Keldaniler de gördükleri baskılardan ötürü yurdu terk etmiş ve batıya göçmüş.

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