Türkiye'nin yaşanılabilir en iyi 10 şehri açıklandı: İlk sıraya çok şaşıracaksınız!
10- TRABZON
Genel Endeks Puanı: 53,38
9- ESKİŞEHİR
Genel Endeks Puanı: 56,84
8- BURSA
Genel Endeks Puanı: 57,13
7 - YALOVA
Genel Endeks Puanı: 58,07
6- ANTALYA
Genel Endeks Puanı: 59,1
5- KOCAELİ
Genel Endeks Puanı: 59,98
4- TEKİRDAĞ
Genel Endeks Puanı: 61,46
3- İZMİR
Genel Endeks Puanı: 62,39
2- ANKARA
Genel Endeks Puanı: 66,13
1- İSTANBUL
Genel Endeks Puanı: 68,9
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