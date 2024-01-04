Türkiye'nin yaşanılabilir en iyi 10 şehri açıklandı: İlk sıraya çok şaşıracaksınız!

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2024 Perşembe, 11:34
Türkiye'nin yaşanılabilir en iyi 10 şehri açıklandı: İlk sıraya çok şaşıracaksınız!

10- TRABZON

Genel Endeks Puanı: 53,38

Türkiye'nin yaşanılabilir en iyi 10 şehri açıklandı: İlk sıraya çok şaşıracaksınız!

9- ESKİŞEHİR

Genel Endeks Puanı: 56,84

Türkiye'nin yaşanılabilir en iyi 10 şehri açıklandı: İlk sıraya çok şaşıracaksınız!

8- BURSA

Genel Endeks Puanı: 57,13

Türkiye'nin yaşanılabilir en iyi 10 şehri açıklandı: İlk sıraya çok şaşıracaksınız!

7 - YALOVA

Genel Endeks Puanı: 58,07

Türkiye'nin yaşanılabilir en iyi 10 şehri açıklandı: İlk sıraya çok şaşıracaksınız!

6- ANTALYA

Genel Endeks Puanı: 59,1

Türkiye'nin yaşanılabilir en iyi 10 şehri açıklandı: İlk sıraya çok şaşıracaksınız!

5- KOCAELİ

Genel Endeks Puanı: 59,98

Türkiye'nin yaşanılabilir en iyi 10 şehri açıklandı: İlk sıraya çok şaşıracaksınız!

4- TEKİRDAĞ

Genel Endeks Puanı: 61,46

Türkiye'nin yaşanılabilir en iyi 10 şehri açıklandı: İlk sıraya çok şaşıracaksınız!

3- İZMİR

Genel Endeks Puanı: 62,39

Türkiye'nin yaşanılabilir en iyi 10 şehri açıklandı: İlk sıraya çok şaşıracaksınız!

2- ANKARA

Genel Endeks Puanı: 66,13

Türkiye'nin yaşanılabilir en iyi 10 şehri açıklandı: İlk sıraya çok şaşıracaksınız!

1- İSTANBUL

Genel Endeks Puanı: 68,9

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