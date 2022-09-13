TV yayın akışı 13 Eylül 2022 Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Yeni bir haftada ilerlerken, salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Eylül Salı günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kusursuz Kiracı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:45 AVA (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Balkan Ninnisi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
TRT 2 YAYIN AKIŞI 20:00 İzler Suretler
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Bebek Geliyorum Demez (Yerli Sinema)
01:45 Bebek Geliyorum Demez (Yerli Sinema)
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Yabancı Damat
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kusursuz Kiracı
00:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
02:30 İlk Buluşma
03:45 Kamera Arkası
04:15 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:15 Star Ana Haber
19:00 Delisin (Yerli Sinema)
20:45 AVA (Yabancı Sinema)
22:45 AVA (Yerli Sinema)
00:45 Aramızda Kalsın
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Kiralık Aşk
TRT 2 YAYIN AKIŞI
08:00Yeryüzleri
09:00 Koleksiyoner
09:30 Sarayın Lezzetleri
10:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü
10:45 Geleneksel Evler
11:00 Anadolu Arkeolojisi
11:30 Fotoğraflar
11:45 Geri Dönüşen Sanat
12:00 Hayat Sanat
12:30 Tiyatro Dünyası
13:00 Kelimeler ve Şeyler
13:45 Bir Kare Bir Anlam
14:00 Yabancı Sinema: Nar Bağı (Pomegranate Orchard)
15:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
16:00 Aramızda Müzik Var
16:45 Müzelerin Yıldızları
17:00 Felsefe Söyleşileri
18:00 Hayat Sanat
18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
19:00 Bir Resim Bir Hikaye
19:30 Tarihin Ruhu
20:00 İzler Suretler
20:30 Sade Saz
20:45 Randevu
21:00 Tarih Söyleşileri
22:00 Yabancı Sinema: Ölümsüzler Köyü (Old Men Never Die)
23:30 Bir Resim Bir Hikaye
00:00 Tarih Söyleşileri
01:00 Yabancı Sinema: Ölümsüzler Köyü (Old Men Never Die)
02:30 Kültür Yolu Festivalleri
03:30 Belgesel: Kökler
04:00 Yeryüzleri
04:15 Hz. Mevlana'dan Beyitler
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