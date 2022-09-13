TV yayın akışı 13 Eylül 2022 Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 11:16
<p>Yeni bir haftada ilerlerken, salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Eylül Salı günü TV yayın akışı...</p>

Yeni bir haftada ilerlerken, salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 13 Eylül Salı günü TV yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong>    20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong>       20:00 Kusursuz Kiracı</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong>     20:45 AVA (Yabancı Sinema) </p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI   </strong>           20:00 MasterChef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI     </strong>      20:00 Balkan Ninnisi</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI   </strong>           20:00 Kardeşlerim</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong>   20:00 Güldür Güldür Show</p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong>           20:00 İzler Suretler</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Kusursuz Kiracı

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:45 AVA (Yabancı Sinema) 

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Balkan Ninnisi

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show

TRT 2 YAYIN AKIŞI           20:00 İzler Suretler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>00:15 Bebek Geliyorum Demez (Yerli Sinema)</p> <p>01:45 Bebek Geliyorum Demez (Yerli Sinema)</p> <p>03:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:15 Yabancı Damat</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Bebek Geliyorum Demez (Yerli Sinema)

01:45 Bebek Geliyorum Demez (Yerli Sinema)

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Yabancı Damat

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kusursuz Kiracı</p> <p>00:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya</p> <p>02:30 İlk Buluşma</p> <p>03:45 Kamera Arkası</p> <p>04:15 Bay Yanlış</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kusursuz Kiracı

00:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

02:30 İlk Buluşma

03:45 Kamera Arkası

04:15 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Delisin (Yerli Sinema)</p> <p>20:45 AVA (Yabancı Sinema)</p> <p>22:45 AVA (Yerli Sinema)</p> <p>00:45 Aramızda Kalsın</p> <p>03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>05:00 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Ana Haber

19:00 Delisin (Yerli Sinema)

20:45 AVA (Yabancı Sinema)

22:45 AVA (Yerli Sinema)

00:45 Aramızda Kalsın

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kiralık Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Annem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı</p> <p>06:15 7 Numara</p> <p>08:30 Benim Adım Melek</p> <p>12:00 Anadolu’da Yaşm</p> <p>13:00 Masumlar Apartmanı</p> <p>16:20 Yeşil Deniz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Balkan Ninnisi</p> <p>02:50 Anadolu’da Yaşam</p> <p>04:00 Masumlar Apartmanı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:15 7 Numara

08:30 Benim Adım Melek

12:00 Anadolu’da Yaşm

13:00 Masumlar Apartmanı

16:20 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

02:50 Anadolu’da Yaşam

04:00 Masumlar Apartmanı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>23:20 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>02:20 Mutfak Bahane</p> <p>04:20 Bir Zamanlar Çukurova</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

23:20 Bir Küçük Gün Işığı

02:20 Mutfak Bahane

04:20 Bir Zamanlar Çukurova

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>03:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

03:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00Yeryüzleri</p> <p>09:00 Koleksiyoner</p> <p>09:30 Sarayın Lezzetleri</p> <p>10:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü</p> <p>10:45 Geleneksel Evler</p> <p>11:00 Anadolu Arkeolojisi</p> <p>11:30 Fotoğraflar</p> <p>11:45 Geri Dönüşen Sanat</p> <p>12:00 Hayat Sanat</p> <p>12:30 Tiyatro Dünyası</p> <p>13:00 Kelimeler ve Şeyler</p> <p>13:45 Bir Kare Bir Anlam</p> <p>14:00 Yabancı Sinema: Nar Bağı (Pomegranate Orchard)</p> <p>15:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>16:00 Aramızda Müzik Var</p> <p>16:45 Müzelerin Yıldızları</p> <p>17:00 Felsefe Söyleşileri</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri</p> <p>19:00 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>19:30 Tarihin Ruhu</p> <p>20:00 İzler Suretler</p> <p>20:30 Sade Saz</p> <p>20:45 Randevu</p> <p>21:00 Tarih Söyleşileri</p> <p>22:00 Yabancı Sinema: Ölümsüzler Köyü (Old Men Never Die)</p> <p>23:30 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>00:00 Tarih Söyleşileri</p> <p>01:00 Yabancı Sinema: Ölümsüzler Köyü (Old Men Never Die)</p> <p>02:30 Kültür Yolu Festivalleri</p> <p>03:30 Belgesel: Kökler</p> <p>04:00 Yeryüzleri</p> <p>04:15 Hz. Mevlana'dan Beyitler</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI

08:00Yeryüzleri

09:00 Koleksiyoner

09:30 Sarayın Lezzetleri

10:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü

10:45 Geleneksel Evler

11:00 Anadolu Arkeolojisi

11:30 Fotoğraflar

11:45 Geri Dönüşen Sanat

12:00 Hayat Sanat

12:30 Tiyatro Dünyası

13:00 Kelimeler ve Şeyler

13:45 Bir Kare Bir Anlam

14:00 Yabancı Sinema: Nar Bağı (Pomegranate Orchard)

15:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

16:00 Aramızda Müzik Var

16:45 Müzelerin Yıldızları

17:00 Felsefe Söyleşileri

18:00 Hayat Sanat

18:30 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

19:00 Bir Resim Bir Hikaye

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 İzler Suretler

20:30 Sade Saz

20:45 Randevu

21:00 Tarih Söyleşileri

22:00 Yabancı Sinema: Ölümsüzler Köyü (Old Men Never Die)

23:30 Bir Resim Bir Hikaye

00:00 Tarih Söyleşileri

01:00 Yabancı Sinema: Ölümsüzler Köyü (Old Men Never Die)

02:30 Kültür Yolu Festivalleri

03:30 Belgesel: Kökler

04:00 Yeryüzleri

04:15 Hz. Mevlana'dan Beyitler

13 eylül 2022 yayın akışı bugün hangi film var? yabancı film türk filmi trt 2 filmleri FOX TV ATV TV 8 Star TV Show TV

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