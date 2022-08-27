TV yayın akışı 27 Ağustos 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:56
<p>Hafta sonuna girdiğimiz cumartesi gününde, tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ağustos Cumartesi günü TV yayın akışı...</p>

Hafta sonuna girdiğimiz cumartesi gününde, tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ağustos Cumartesi günü TV yayın akışı...

<p><strong>Günün film ve dizileri, hangi kanalda ne var?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong>  20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong>     20:00 Senden Daha Güzel</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong>    20:00 İbo Show</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong>           20:00 MasterChef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong>         20:00 Mükemmel Eşleşme</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong>           20:00 Kardeşlerim</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong>  20:00 Güldür Güldür Show</p>

Günün film ve dizileri, hangi kanalda ne var?

KANAL D YAYIN AKIŞI   20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Senden Daha Güzel

STAR TV YAYIN AKIŞI    20:00 İbo Show

TV8 YAYIN AKIŞI            20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI         20:00 Mükemmel Eşleşme

ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI  20:00 Güldür Güldür Show

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Yaprak Dökümü</p> <p>15:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>23:45 Seversin</p> <p>02:30 Yabancı Sinema Sessizler</p> <p>04:00 Müzik Arası</p> <p>05:00 Bodrum Masalı</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Yaprak Dökümü

15:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Seversin

02:30 Yabancı Sinema Sessizler

04:00 Müzik Arası

05:00 Bodrum Masalı

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kamera Arkası</p> <p>12:00 İyilik</p> <p>16:00 Kazanan Restoran</p> <p>17:00 Yerli Sinema Baba Bizi Eversen</p> <p>19:00 Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Senden Daha Güzel</p> <p>22:45 Kazanan Restoran</p> <p>23:00 İlk Buluşma</p> <p>00:00 İbrahim Selim ile Bu Gece</p> <p>02:00 Her Yerde Sen</p> <p>04:00 Kazanan Restoran</p> <p>05:00 Yerli Sinema Nereye Bakıyor BU Adamlar</p> <p>06:30 Yerli Sinema Adile Teyze</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 İyilik

16:00 Kazanan Restoran

17:00 Yerli Sinema Baba Bizi Eversen

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

22:45 Kazanan Restoran

23:00 İlk Buluşma

00:00 İbrahim Selim ile Bu Gece

02:00 Her Yerde Sen

04:00 Kazanan Restoran

05:00 Yerli Sinema Nereye Bakıyor BU Adamlar

06:30 Yerli Sinema Adile Teyze

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 İki Aile</p> <p>08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir</p> <p>09:00 Çizgi Film</p> <p>09:30 Erkenci Kuş</p> <p>12:45 Duy Beni</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:45 Star Ana Haber</p> <p>20:00 İbo Show</p> <p>23:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik</p> <p>02:00 Erkenci Kuş</p> <p>04:30 Kiralık Aşk</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 İki Aile

08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir

09:00 Çizgi Film

09:30 Erkenci Kuş

12:45 Duy Beni

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Ana Haber

20:00 İbo Show

23:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

02:00 Erkenci Kuş

04:30 Kiralık Aşk

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>09:45 Süper 1 Takım</p> <p>10:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:45 Gazete Magazin</p> <p>13:15 MasterChef Türkiye</p> <p>15:45 Yerli Sinema Karakomik Filmler 2: Deli&amp;Emanet</p> <p>17:00 Yerli Sinema Karakomik Filmler 2: Deli&amp;Emanet</p> <p>18:15 MasterChef Türkiye</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Gazete Magazin</p> <p>02:15 Canım Annem</p> <p>04:15 8X8</p> <p>05:30 Bilginiz Olsun</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye

15:45 Yerli Sinema Karakomik Filmler 2: Deli&Emanet

17:00 Yerli Sinema Karakomik Filmler 2: Deli&Emanet

18:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin

02:15 Canım Annem

04:15 8X8

05:30 Bilginiz Olsun

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:35 Kalk Gidelim</p> <p>08:55 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:00 Şefin Sağlıklı Masası</p> <p>12:45 Kasaba Doktoru</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Mükemmel Eşleşme</p> <p>23:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi</p> <p>00:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı</p> <p>01:15 Mükemmel Eşleşme</p> <p>03:35 Bu Toprağın Sesi</p> <p>04:20 Çırak</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:35 Kalk Gidelim

08:55 Bu Toprağın Sesi

10:00 Şefin Sağlıklı Masası

12:45 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

20:00 Mükemmel Eşleşme

23:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

00:45 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:15 Mükemmel Eşleşme

03:35 Bu Toprağın Sesi

04:20 Çırak

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Gül Masalı</p> <p>13:00 Yerli Sinema Seni Gidi Seni</p> <p>14:50 Yabancı Sinema Büyük Felaket</p> <p>16:40 Yerli Sinema Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı</p> <p>18:40 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>23:15 Yabancı Sinema Ateş Yağmuru</p> <p>01:25 Gül Masalı</p> <p>04:10 Yabancı Sinema Ateş Yağmuru</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Gül Masalı

13:00 Yerli Sinema Seni Gidi Seni

14:50 Yabancı Sinema Büyük Felaket

16:40 Yerli Sinema Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

23:15 Yabancı Sinema Ateş Yağmuru

01:25 Gül Masalı

04:10 Yabancı Sinema Ateş Yağmuru

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 Çocuktan Al Haberi</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Yerli Sinema Senede Bir Gün</p> <p>16:30 Yerli Sinema İbo ile Güllüşah</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>01:45 Yabancı Sinema Transit</p> <p>03:00 Yerli Sinema İbo ile Güllüşah</p> <p>04:30 Resimdeki Sevgili</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çocuktan Al Haberi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yerli Sinema Senede Bir Gün

16:30 Yerli Sinema İbo ile Güllüşah

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

01:45 Yabancı Sinema Transit

03:00 Yerli Sinema İbo ile Güllüşah

04:30 Resimdeki Sevgili

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