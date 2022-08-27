TV yayın akışı 27 Ağustos 2022 Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna girdiğimiz cumartesi gününde, tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ağustos Cumartesi günü TV yayın akışı...
Günün film ve dizileri, hangi kanalda ne var?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Senden Daha Güzel
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 İbo Show
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Mükemmel Eşleşme
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 İyilik
16:00 Kazanan Restoran
17:00 Yerli Sinema Baba Bizi Eversen
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
22:45 Kazanan Restoran
23:00 İlk Buluşma
00:00 İbrahim Selim ile Bu Gece
02:00 Her Yerde Sen
04:00 Kazanan Restoran
05:00 Yerli Sinema Nereye Bakıyor BU Adamlar
06:30 Yerli Sinema Adile Teyze
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye
15:45 Yerli Sinema Karakomik Filmler 2: Deli&Emanet
17:00 Yerli Sinema Karakomik Filmler 2: Deli&Emanet
18:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:15 Canım Annem
04:15 8X8
05:30 Bilginiz Olsun
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Gül Masalı
13:00 Yerli Sinema Seni Gidi Seni
14:50 Yabancı Sinema Büyük Felaket
16:40 Yerli Sinema Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
23:15 Yabancı Sinema Ateş Yağmuru
01:25 Gül Masalı
04:10 Yabancı Sinema Ateş Yağmuru
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:15 Çocuktan Al Haberi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yerli Sinema Senede Bir Gün
16:30 Yerli Sinema İbo ile Güllüşah
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
01:45 Yabancı Sinema Transit
03:00 Yerli Sinema İbo ile Güllüşah
04:30 Resimdeki Sevgili
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