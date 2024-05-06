Uzmanı uyardı: Nörolojik rahatsızlıklar, çocuklukta tedavi edilebilir

Kocaman, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Çocukların gelişimini yakından izlemek ve tedaviye yanıtlarını değerlendirmek için düzenli nörolojik kontroller yapmak çok kritik. Bu takipler sırasında tedavi planı, çocuğun gelişimine ve değişen ihtiyaçlarına göre güncellenebiliyor. Ben de İstanbul, Caddebostan'daki kliniğimde çocukluk çağı nörolojik hastalıklarının tedavisi için hizmet veriyorum. Her çocuğun değerli olduğunu düşünüyor ve optimal gelişim için en iyi şartlara sahip olması gerektiğine inanarak bu alanda kapsamlı tedavi sunuyorum.”