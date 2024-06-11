Yapay zekaya göre 1000 yıl sonra böyle görüneceğiz
Yapay zeka, insanlığın 1000 yıl sonra nasıl görüneceğine dair bir tahminde bulundu. Yapay zeka yazılımı Midjourney'in oluşturduğu görüntüler, geleceğin korkutucu bir tablo sunduğunu ortaya koyuyor.
Gelecekte hayatın nasıl olacağına dair pek çok spekülasyon yapılmış ve filmler, kitaplar ve TV dizileri yaratılmıştır. Uçan arabalar, akıllı gözlükler, ışınlanma, uzay yolculuğu... Bu, hayal gücümüzle şekillenen bir gezegen hayalidir.
Yapay zeka yazılımı Midjourney sayesinde, UNILAD, 1000 yıl sonraki insan görünümünü ortaya çıkaran bir dizi görüntü oluşturabildi ve sonuç tam anlamıyla korkutucu.
Yapay zeka yazılımı Midjourney’in oluşturduğu görüntüler, teknolojik ilerlemelerin bir ürünü olarak robotik bir geleceği resmediyor. Yüzümüzdeki teller ve mekanik aparatlarla dolu, neredeyse bir siberpunk iskeletine benzeyen bu görüntüler oldukça ürkütücü. Yüzümüzdeki tellerin bir moda trendi mi yoksa teknolojinin hayatımızda ne kadar yaygın olacağını mı yansıtıyor olduğu ise ayrı bir gizem.
En korkutucu kısmı ise yüzün neredeyse robotik görünümü; teller ve çeşitli mekanik aksamlar yanaklarımızın ve alnımızın derisinin yerini alıyor. Nasıl olup da tellerle kaplı sibernetikler haline geldiğimiz ise ayrı bir gizem. Yüzümüzü tellerle kaplamak yeni bir moda trendi mi olacak, yoksa bu, teknolojinin hayatımızda ne kadar baskın hale geleceğinin bir yansıması mı?
Neyse ki yazılım, herkesin tellerle kaplı sibernetikler olacağını öngörmedi. Ancak kötü haber şu ki, daha tanınabilir insan yüzleri bile gelecekteki hayatlarından pek memnun görünmüyor. Bir sonraki görüntü setinde yer alan yüzlerden bazıları, ekranlara bakarak geçen bir yaşamdan daha fazla yıpranmış görünüyor.
Gelecekteki benliklerimizin yansımasına bakmak size günlerce sürecek kabuslar vermediyse, yapay zeka son zamanlarda gelecekteki McDonald's restoranlarının ve Birleşik Krallık’taki çeşitli kasabalarda ortalama bir insanın yüzlerinin nasıl görüneceğini de tahmin etti. Bu, gelecekteki benliklerimizin yansımasıyla karşılaşmanın yanı sıra, gelecekteki çevremizin de nasıl şekilleneceğine dair bir fikir veriyor.
Yapay zekanın insan ırkının geleceği hakkında yanılıyor olması mümkün mü? Her halükarda, bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz, ta ki yakın gelecekte, ölümsüzlüğün sırrını da keşfetmedikçe. Bu görüntüler, insanlığın nereye doğru gittiğine dair ürkütücü bir uyarı olabilir.
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