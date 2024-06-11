Yapay zekaya göre 1000 yıl sonra böyle görüneceğiz

Yapay zeka yazılımı Midjourney’in oluşturduğu görüntüler, teknolojik ilerlemelerin bir ürünü olarak robotik bir geleceği resmediyor. Yüzümüzdeki teller ve mekanik aparatlarla dolu, neredeyse bir siberpunk iskeletine benzeyen bu görüntüler oldukça ürkütücü. Yüzümüzdeki tellerin bir moda trendi mi yoksa teknolojinin hayatımızda ne kadar yaygın olacağını mı yansıtıyor olduğu ise ayrı bir gizem.

En korkutucu kısmı ise yüzün neredeyse robotik görünümü; teller ve çeşitli mekanik aksamlar yanaklarımızın ve alnımızın derisinin yerini alıyor. Nasıl olup da tellerle kaplı sibernetikler haline geldiğimiz ise ayrı bir gizem. Yüzümüzü tellerle kaplamak yeni bir moda trendi mi olacak, yoksa bu, teknolojinin hayatımızda ne kadar baskın hale geleceğinin bir yansıması mı?