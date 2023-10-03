'Yaygın görülüyor, ölümcül olabiliyor...' 5 soruluk testle 30 saniyede tespit ediliyor!

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2023 Salı, 17:58
<p>Beden sağlığı, insan hayatının her döneminde ruh sağlığını belirleyen en önemli etkendir ve sağlıklı bir beden, huzurun en büyük teminatıdır.</p>

Beden sağlığı, insan hayatının her döneminde ruh sağlığını belirleyen en önemli etkendir ve sağlıklı bir beden, huzurun en büyük teminatıdır.

<p>Bir rahatsızlığın kaynağını teşhis etmek, tedavi için atılmış en köklü adımdır. Kaynağını bilmediğimiz bir sorunu çözmek ise olanak dışıdır.</p>

Bir rahatsızlığın kaynağını teşhis etmek, tedavi için atılmış en köklü adımdır. Kaynağını bilmediğimiz bir sorunu çözmek ise olanak dışıdır.

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<p>Hangi organınızda omuriliğinizden daha çok sinir hücresi vardır ve merkezi sinir sisteminizden bağımsız hareket eder?</p>

Hangi organınızda omuriliğinizden daha çok sinir hücresi vardır ve merkezi sinir sisteminizden bağımsız hareket eder?

<p>Bu sorunun yanıtı <strong>"bağırsaklardır"</strong> ve bu özelliklerinden dolayı <strong>"ikinci beyin"</strong> olarak adlandırılırlar. Öyle ki; yediklerimizi işlemenin çok ötesinde işlevleri vardır...</p>

Bu sorunun yanıtı "bağırsaklardır" ve bu özelliklerinden dolayı "ikinci beyin" olarak adlandırılırlar. Öyle ki; yediklerimizi işlemenin çok ötesinde işlevleri vardır...

<p>Yazımıza konu olan <strong>"crohn"</strong> ve <strong>"ülseratif kolit"</strong> hastalıklarına epey sık rastlanır. Her yaştan insanda ortaya çıkabilir. Ancak, en çok <strong>20 ila 30 yaş</strong> arasındaki kişilerde görülür. </p>

Yazımıza konu olan "crohn" ve "ülseratif kolit" hastalıklarına epey sık rastlanır. Her yaştan insanda ortaya çıkabilir. Ancak, en çok 20 ila 30 yaş arasındaki kişilerde görülür. 

<p>Tedavi olmayı reddeden ve erteleyenler hayati riskler ile karşı karşıya kalabilir. Doğru yöntemler ile müdahale edilmeyen Crohn hastalığı şiddetlenirse yaşam kalitesinde ciddi bir düşüş gözlemlenebilir.</p>

Tedavi olmayı reddeden ve erteleyenler hayati riskler ile karşı karşıya kalabilir. Doğru yöntemler ile müdahale edilmeyen Crohn hastalığı şiddetlenirse yaşam kalitesinde ciddi bir düşüş gözlemlenebilir.

<p><strong>Sindirim sisteminin büyük bir bölümüne yayılan bu hastalığın sonu ölümle sonuçlanabilir!</strong></p>

Sindirim sisteminin büyük bir bölümüne yayılan bu hastalığın sonu ölümle sonuçlanabilir!

<p>Birleşik Krallık merkezli bir yardım kuruluşu olan <strong>Crohn's &amp; Colitis,</strong> bu rahatsızlıkları <strong>30 saniye içerisinde tespit etmeye yardımcı olan bir yöntem</strong> geliştirdi.</p>

Birleşik Krallık merkezli bir yardım kuruluşu olan Crohn's & Colitis, bu rahatsızlıkları 30 saniye içerisinde tespit etmeye yardımcı olan bir yöntem geliştirdi.

<p>Kurum, İnternet sitesinde yayınladığı bir kaç soruluk kısa anketin sonucuna göre size ne yapmanız gerektiğini söylüyor.</p> <p>Gelin, o sorulara  bir göz atalım ve testi birlikte tamamlayalım:</p>

Kurum, İnternet sitesinde yayınladığı bir kaç soruluk kısa anketin sonucuna göre size ne yapmanız gerektiğini söylüyor.

Gelin, o sorulara  bir göz atalım ve testi birlikte tamamlayalım:

<p><strong>Dışkınızda birden fazla kez kan gördünüz mü?</strong></p> <p>Evet</p> <p>Hayır</p>

Dışkınızda birden fazla kez kan gördünüz mü?

Evet

Hayır

<p><strong>Aşağıdaki bağırsak semptomlarından herhangi birini yaşadınız mı? </strong></p> <p>- Acilen kaka yapma ihtiyacı</p> <p>- İshal (günde üç veya daha fazla kez)</p> <p>- Gece kaka yapmak için uyanmak</p>

Aşağıdaki bağırsak semptomlarından herhangi birini yaşadınız mı? 

- Acilen kaka yapma ihtiyacı

- İshal (günde üç veya daha fazla kez)

- Gece kaka yapmak için uyanmak

<p><strong>Daha önce aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşadınız mı? </strong></p> <p>- Açıklanamayan kilo kaybı</p> <p>- Midenizde veya karnınızda (abdomen) ağrı</p> <p>- Dinlenmekle geçmeyen yorgunluk (halsizlik)</p> <p>- Poponuzun etrafında iyileşmeyen çatlaklar (fissürler) veya sürekli geri gelen apseler gibi diğer semptomlar</p>

Daha önce aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşadınız mı? 

- Açıklanamayan kilo kaybı

- Midenizde veya karnınızda (abdomen) ağrı

- Dinlenmekle geçmeyen yorgunluk (halsizlik)

- Poponuzun etrafında iyileşmeyen çatlaklar (fissürler) veya sürekli geri gelen apseler gibi diğer semptomlar

<p><strong>Kaç yaşındasınız? </strong></p> <p>Size doğru bir sonuç verebilmek için yaşınızı ve semptomlarınızı bilmemiz gerekir. Çünkü semptomlar çocuklar ve yetişkinler arasında farklılık gösterebilir.</p>

Kaç yaşındasınız?

Size doğru bir sonuç verebilmek için yaşınızı ve semptomlarınızı bilmemiz gerekir. Çünkü semptomlar çocuklar ve yetişkinler arasında farklılık gösterebilir.

<p>Ankete katılıp <strong>Crohn's &amp; Colitis </strong>sağlık merkezinden teşhis ve tedavi önerisi almak isteyenler aşağıdaki bağlantıdaki soruları yanıtlayıp kurumla iletişime geçebilir:</p> <p>https://crohnsandcolitis.org.uk/our-work/campaigns/symptom-checker</p>

Ankete katılıp Crohn's & Colitis sağlık merkezinden teşhis ve tedavi önerisi almak isteyenler aşağıdaki bağlantıdaki soruları yanıtlayıp kurumla iletişime geçebilir:

https://crohnsandcolitis.org.uk/our-work/campaigns/symptom-checker

<p>Dernek uzmanları; <strong>ishal</strong>, <strong>karın ağrısı</strong> ve<strong> dışkıda kan lekesi</strong> şikayetlerine sahip hastaları semptom testini doldurmaları konusunda şiddetle uyarıyor...</p>

Dernek uzmanları; ishal, karın ağrısı ve dışkıda kan lekesi şikayetlerine sahip hastaları semptom testini doldurmaları konusunda şiddetle uyarıyor...

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