'Yaygın görülüyor, ölümcül olabiliyor...' 5 soruluk testle 30 saniyede tespit ediliyor!
Beden sağlığı, insan hayatının her döneminde ruh sağlığını belirleyen en önemli etkendir ve sağlıklı bir beden, huzurun en büyük teminatıdır.
Bir rahatsızlığın kaynağını teşhis etmek, tedavi için atılmış en köklü adımdır. Kaynağını bilmediğimiz bir sorunu çözmek ise olanak dışıdır.
Hangi organınızda omuriliğinizden daha çok sinir hücresi vardır ve merkezi sinir sisteminizden bağımsız hareket eder?
Bu sorunun yanıtı "bağırsaklardır" ve bu özelliklerinden dolayı "ikinci beyin" olarak adlandırılırlar. Öyle ki; yediklerimizi işlemenin çok ötesinde işlevleri vardır...
Yazımıza konu olan "crohn" ve "ülseratif kolit" hastalıklarına epey sık rastlanır. Her yaştan insanda ortaya çıkabilir. Ancak, en çok 20 ila 30 yaş arasındaki kişilerde görülür.
Tedavi olmayı reddeden ve erteleyenler hayati riskler ile karşı karşıya kalabilir. Doğru yöntemler ile müdahale edilmeyen Crohn hastalığı şiddetlenirse yaşam kalitesinde ciddi bir düşüş gözlemlenebilir.
Sindirim sisteminin büyük bir bölümüne yayılan bu hastalığın sonu ölümle sonuçlanabilir!
Birleşik Krallık merkezli bir yardım kuruluşu olan Crohn's & Colitis, bu rahatsızlıkları 30 saniye içerisinde tespit etmeye yardımcı olan bir yöntem geliştirdi.
Kurum, İnternet sitesinde yayınladığı bir kaç soruluk kısa anketin sonucuna göre size ne yapmanız gerektiğini söylüyor.
Gelin, o sorulara bir göz atalım ve testi birlikte tamamlayalım:
Dışkınızda birden fazla kez kan gördünüz mü?
Evet
Hayır
Aşağıdaki bağırsak semptomlarından herhangi birini yaşadınız mı?
- Acilen kaka yapma ihtiyacı
- İshal (günde üç veya daha fazla kez)
- Gece kaka yapmak için uyanmak
Daha önce aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşadınız mı?
- Açıklanamayan kilo kaybı
- Midenizde veya karnınızda (abdomen) ağrı
- Dinlenmekle geçmeyen yorgunluk (halsizlik)
- Poponuzun etrafında iyileşmeyen çatlaklar (fissürler) veya sürekli geri gelen apseler gibi diğer semptomlar
Kaç yaşındasınız?
Size doğru bir sonuç verebilmek için yaşınızı ve semptomlarınızı bilmemiz gerekir. Çünkü semptomlar çocuklar ve yetişkinler arasında farklılık gösterebilir.
Ankete katılıp Crohn's & Colitis sağlık merkezinden teşhis ve tedavi önerisi almak isteyenler aşağıdaki bağlantıdaki soruları yanıtlayıp kurumla iletişime geçebilir:
https://crohnsandcolitis.org.uk/our-work/campaigns/symptom-checker
Dernek uzmanları; ishal, karın ağrısı ve dışkıda kan lekesi şikayetlerine sahip hastaları semptom testini doldurmaları konusunda şiddetle uyarıyor...
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