Gamze Özer kimdir, kaç yaşındaydı? Gamze Özer hangi dizilerin senaristiydi? Gamze Özer neden hayatını kaybetti?

25 Haziran 2022 Cumartesi, 14:13

Senartist Gamze Özer'in ölüm haberini Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından duyurdu.

Çağlayan, Twitter sayfasında "İnanamıyorum! Ahhhh Gamze… Her ölüm erken ama senin için çooook erkendi…. Yattığın yer incitmesin " notunu paylaştı. Senarist Gamze Özer 47 yaşında hayatını kaybetti.

SENARTİST GAMZE ÖZER KİMDİR?

1975 yılında İzmir’de dünyaya gelen Özer, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

GAMZE ÖZER'İN SENARİST KADROSUNDA YER ALDIĞI BAZI DİZİ VE FİLMLER

-Estağfurullah Yokuşu

-Bütün Çocuklarım

-Hayatımın Rolü

-Muck

-Maskeli Balo

-Sihirli Annem

-Rüzgarlı Bahçe

-Kınalı Kar

-Hanımın çiftliği

- Nefes

-Annem

GAMZE ÖZER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Gamze Özer'in ölüm nedeni hanüz belirlenemedi. Armağan Çağlayan, ünlü senaristin ölüm nedenini soranlara "Gece yatmış, sabah uyanamamış… Sebebi henüz bilinmiyor." yanıtını verdi.