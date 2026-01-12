Oyuncu Gamze Topuz ile Celil Nalçakan, önceki gün Bebek’te bir mekânın kapısında el ele görüntülendi. Nalçakan, ikilinin 20 yıllık arkadaş olduğunu vurgulayarak görüntü alınmasına tepki gösterirken, Topuz sorulara yanıt vermedi. Peki, Gamze Topuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Gamze Topuz dizi ve filmleri

GAMZE TOPUZ KİMDİR?

Gamze Topuz, 8 Ekim 1983 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Bilgi Üniversitesi TV-Gazetecilik Bölümü mezunudur. Ekranlarda ilk olarak 2004 yılında En iyi Arkadaşım dizisinde canlandırdığı Banu rolü ile yer almıştır. Gamze Topuz, 2010 yılında Mehmet Ali Erbil'in sunduğu “Çarkıfelek” programında hosteslik yaptı. Bu arada kendi yazdığı “Dinamit” ve “Yel Alsın” adlı şarkıları Çarkıfelek’te seslendirdi. 2013 yılında Show TV’de yayınlanan “Benzemez Kimse Sana “ yarışmasına yarışmacı olarak katılmıştır.

GAMZE TOPUZ'UN ÖZEL HAYATI

Gamze Topuz, daha önce birçok dizide rol aldı. 2014 yılında oyuncu Ümit Kantarcılar ile evlenen Gamze Topuz'un bu evlilikten Elis Naz Kantarcılar adında bir kızı vardır. Çift, 13 Şubat 2016 tarihinde boşanmıştır.

Albümleri:

2011 – Cennetin Kapıları (Single)

GAMZE TOPUZ’UN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019 - Arka Sokaklar (Ceyda) (TV Dizisi) 2018 - Erkenci Kuş

(Ceyda) (TV Dizisi) 2017 - Söz (Sarah) (TV Dizisi) 2016 -

Hayat Bazen Tatlıdır (Birtanem) (TV Dizisi) 2015 – Evli ve

Öfkeli (Sevda) (TV Dizisi) 2013 – Güzel Çirkin (Şarkıcı Aylin)

(TV Dizisi) 2012 – Ben Bilmem Eşim Bilir (TV Programı)

2011 – Mavi Kelebekler (Derya Latic) (TV Dizisi) 2011 –

Burada Laf Çok (Kendisi) (Tv Programı) 2010 – Türk Malı

(Burcu) (TV Dizisi) 2010 – Gecekondu (Kendisi) (Tv

Programı) 2010 2010 – Aşk ve Ceza (Derya) (TV Dizisi)

2009 – SüpüRRR (Serap) (Sinema Filmi) 2007 – Doktorlar

(Zeynep Öztürk) (TV Dizisi) 2005 – Beşinci Boyut (Selma)

(TV Dizisi) 2004 – En İyi Arkadaşım (Banu) (TV Dizisi)