Yayınlanma: 15.01.2025 - 16:40

Güncelleme: 15.01.2025 - 16:40

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken ve “Türkiye’nin Maldivleri” olarak anılan Garip Adası, bir dönem TMSF’ye devredilmiş, ardından yeniden Fİ Yapı’ya iade edilmişti. Şimdi ise Garip Adası, Dikili İcra Dairesi tarafından satışa sunuldu. Peki, Garip Adası nerede? Garip Adası kime ait? İşte, ayrıntılar...

GARİP ADASI NEREDE?

Garip Adası, Ege Bölgesi’nde yer alan İzmir’in Dikili ilçesine bağlı bir konumda bulunmaktadır. Dikili’nin Bademli Köyü ve Kalem Adası’na yakın bir noktada konumlanan Garip Adası, Bademli Limanı’nın tam karşısında yer alıyor.

GARİP ADASI KİME AİT?

arip Adası, 2016 yılından itibaren Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) mülkiyetinde bulunmaktaydı ve öncesinde Fİ Yapı’nın sahipliğinde yer alıyordu. İcradan satışa çıkarılan ada, ihale ile TRG Yapı İnşaat tarafından satın alındı.