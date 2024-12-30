Yayınlanma: 30.12.2024 - 17:21

Güncelleme: 30.12.2024 - 17:21

Gassal maaşları TRT'nin dijital platformu Tabii'nin Gassal dizisiyle gündeme geldi. Yurttaşlar, gassalların ne iş yaptığını merak etti. Peki, Gassal ne demek? Gassallar ne iş yapıyor? Gassallar ne kadar maaş alıyor?

GASSAL NEDİR?

Kelime anlamı üzerinden ölüleri yıkayan kişilere gassal denir. Türkiye'de vefat eden kişiler için İslami usullere uygun şekilde defin yapılır. Bu işlem gerekli yerlerde ve zamanlarda Cami imamı ya da gassallar tarafından gerçekleştirilmektedir.

GASSAL NE İŞ YAPAR?

Bu konuda en merak edilen durumlar içerisinde gassalın ne iş yaptığı geliyor. Kişinin vefat etmesi ile beraber gassal bu konuda süreç sonuna kadar pek çok farklı görev üstlenir.

- En önemli görevi İslami usullere uygun olarak ölüleri yıkamaktır.

- Vefat eden kişiyi yakınları son kez görmesi için hazır hale getirmektir.

- Vücutta oluşmuş olan yaralanmaları temizler.

- Kefelenme işlemini yürütür.

Genel anlamda bu görevleri ile beraber vefat eden kişiler için gassallar büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca yapmış oldukları mesleğinin zorlukları göz önüne alındığı vakit, düşük çalışma saatlerine sahip olduklarını söylemek mümkün. Bu bağlamda ortalama haftada 8 ya da 10 saat kadar çalışırlar.

GASSAL MEMURU OLMAK İÇİN GEREKENLER

Gassal olabilmek için belirli şartlar ve eğitimler gerekiyor. İlk olarak, ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip bölümünden mezun olmak ya da en az ortaöğretim kurumlarından mezun olup MEB onaylı Cenaze Hizmetleri Eğitimi Tamamlama Belgesine sahip olmak gerekiyor. Ayrıca, gassal olabilmek için vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumun olmaması ve KPSS'den en az 60 puan almış olmak zorunlu tutulmakta.

Kadın ve erkek gassalların, cinsiyetlerine uygun cenazeleri yıkamaları gerektiğinden, bu meslek için hem cinsiyet hem de psikolojik dayanıklılık önemli birer kriter olarak öne çıkıyor.

Başvuru sürecinde ise nüfus cüzdanı fotokopisi, KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği, SGK tescil ve hizmet dökümü, mezuniyet belgesi, vesikalık fotoğraf ve sağlık raporu gibi belgeler gerekiyor. Erkek adaylar için ayrıca askerlik durum belgesi de istenebilir.

GASSAL MAAŞLARI NE KADAR?

Gassal maaşları, çalıştıkları kuruma, tecrübe sürelerine, eğitim seviyelerine göre değişkenlik gösterebilir.

Genel olarak, yeni başlayan bir gassalın maaşı yaklaşık 30.000 TL civarında başlar. 3 yıl ve üzeri tecrübesi olan bir gassal 42.500 TL, 6 yıl ve üzeri tecrübesi olan bir gassal 45.000 TL, 25 yıl ve üzeri deneyimli bir gassal ise 47.000 TL kazanabilir.