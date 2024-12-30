Yayınlanma: 30.12.2024 - 15:48

Güncelleme: 30.12.2024 - 15:48

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Bakan Tekin, 2025 yılında öğretmen adayları için KPSS olmayacağını söyledi ve yeni sınavın yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir? Akademi Giriş Sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS YERİNE AGS YAPILACAK! AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen alımlarında uygulanacak yeni sistem hakkında açıklamalarda bulundu.

Bilindiği üzere mevcut durumda öğretmen adayları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile atanıyor. Ancak bu durum 2025 yılı itibarıyla değişiyor.

Öğretmen adayları için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) getirildi. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilecek adaylar, eğitim sonrası atanacak.

2 OTURUMDA DÜZENLENECEK

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.

AGS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında yapılacak olan Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) tarihlerini duyurdu.

Buna göre Akademi Giriş Sınavı (AGS), ÖSYM tarafından 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖABT de aynı gün uygulanacak.

AGS BAŞVURU VE SONUÇ TARİHLERİ

MEB-AGS başvuruları, 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi.

AGS - ÖABT sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

AGS KAÇ SORU OLACAK?

Öğretmen adaylarına, MEB-AGS kapsamındaki AGS'de 80 soru sorulacak. ÖABT oturumu ise adayların alan bilgisine yönelik olmak üzere 50 sorudan oluşacak.