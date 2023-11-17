Gastronominin Nobel'i Türkiye'ye geldi!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 19:52

Güncelleme: 17.11.2023 - 19:52

Ödül törenine Ekonomik Kalkınma, Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Arantxa Tapia; Basque Culinary Center Başkanı Vicente Atxa; ve Basque Culinary World Prize Jüri Başkanı Joan Roca, Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci katıldı.

"KADINLARA İTHAF EDİYORUM"

Ödül töreninde konuşan Ebru Baybara Demir şunları söyledi:

"Gastronominin Nobel'i olarak anılan 2023 Basque Culinary World Prize'ı kazanmak tarif edilemez bir onur. Gastronomi alanında önde gelen uzmanlar tarafından 'doğanın aşçı gücü' olarak tanımlanmak ise benim içi inanılmaz derecede anlamlı. Bu anlamlı ödüle layık görülmek benim için derinden değer verdiğim mesleğime 20 yılı aşkın süredir yürekten bağlılığımın bir ifadesi. Bu ödülü almak sadece bir şef olarak değil, Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ün açtığı yolda ilerleyen bir Türk kadını olarak da benim ve ülkem için ayrıca büyük bir önem taşıyor.

Benim için mutfak, fiziksel duvarların ötesinde bir yemeğin topraktan tabağa yolculuğunda yer alan herkesin varlığının önemini anlamayı ifade ediyor. 2017 yılında Basque Culinary World Prize ile kez karşılaşmamın ardından bu tanımlamayı tamamen sahiplenmiş oldum. Aldığım ödülü bu yolculukta bana eşlik ederek hayatlarını değiştiren kadınlara, coğrafyanın en güzel kader olduğunun kendilerine ilham olmasını istediğim Türkiye'deki geleceğin gastronomlarına, aileme ve benimle aynı felsefeyi paylaşan tüm yol arkadaşlarıma ithaf ediyorum."

100 BİN EURO'LUK ÖDÜL ÇOCUKLAR İÇİN KULLANILACAK

6 Şubat'tan sonra Hatay İskenderun'da kurulan Gönül Mutfağı'nda yaklaşık 3 bin kişinin bizzat gönüllü olarak çalışmasıyla ve gelen desteklerle depremzedeler için 15 milyon kap yemek hazırlayıp dağıtmıştı. Gönül Mutfağı, 10 Eylül tarihinden bu yana Hatay, İskenderun'daki yeni yerine taşındı. Mutfak, yeni eğitim ve öğretim yılında 15 Haziran 2024 tarihine kadar Hatay'daki ilköğretim okullarındaki öğrencilere kahvaltılarını hazırlamak için çalışıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık Koordinasyonunda çalışan Gönül Mutfağı, ihtiyaçlarını ilk gün olduğu gibi gönüllülerin desteği ile karşılamaya devam ediyor. Basque Culinary World Prize ile gelen 100 bin Euro'luk ödül Hatay'daki depremzede çocukların okul kahvaltılarını devam ettirmek için gerekli desteğin sağanacağı yeni bir sistemin kullanması için kullanılacak.