'Gayrimeşru çocuk' iddiası... Hacı Sabancı'ya babalık davası açıldı: Avukatından açıklama geldi
2010 yılında Facebook’tan Hacı Sabancı’yla tanıştığını ve görüşmelerinin akabinde Uzay adında bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğini öne süren F.D. isimli kadın, Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı. Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu'ndan konuya ilişkin kamuoyuna açıklama geldi.
Türkiye'nin en ünlü ailelerinden biri olan Sabancılarda, Arzu-Ömer
Sabancı çiftinin çocuğu Hacı Sabancı, 21 Ekim 2021 tarihinde Nazlı Kayı ile
nikah masasına oturmuştu.
Görkemli bir törenle dünyaevine giren çiftin evliliği
sürerken Hacı Sabancı'yla ilgili bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.
2 Şubat 2021 tarihinde oğlu Uzay’ı dünyaya getiren F.D.
isimli şahıs, sık sık görüştüğünü ve cinsel birliktelik yaşadığını ifade ettiği
Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı.
Dava dosyasında 2010-2011 yılları arasında Facebook’tan Hacı
Sabancı ile tanıştığını ifade eden ve ilk olarak İstanbul’daki Swiss Otel’de buluştuklarını
söyleyen F.D., Hacı Sabancı ile en son 21 Mayıs 2020'de görüştüklerini ve o
gece yaşadıkları korunmasız cinsel ilişkiden hamile kaldığını iddia etti.
SABANCI’NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ
İddialar kısa sürede gündem olurken, Hacı Sabancı'nın
avukatı Yunus Egemenoğlu'ndan açıklama geldi. Kamuoyuna seslenen Egemenoğlu,
müvekkili Hacı Sabancı'nın bir iftirayla karşı karşıya olduğunu, iftiraların
amacının ne olduğunu bildiklerini ve sessiz kalmayacaklarını bildirdi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
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