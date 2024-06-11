'Gayrimeşru çocuk' iddiası... Hacı Sabancı'ya babalık davası açıldı: Avukatından açıklama geldi

Yayınlanma: 11.06.2024 - 20:42

Güncelleme: 11.06.2024 - 20:42

Türkiye'nin en ünlü ailelerinden biri olan Sabancılarda, Arzu-Ömer Sabancı çiftinin çocuğu Hacı Sabancı, 21 Ekim 2021 tarihinde Nazlı Kayı ile nikah masasına oturmuştu.

Görkemli bir törenle dünyaevine giren çiftin evliliği sürerken Hacı Sabancı'yla ilgili bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.

2 Şubat 2021 tarihinde oğlu Uzay’ı dünyaya getiren F.D. isimli şahıs, sık sık görüştüğünü ve cinsel birliktelik yaşadığını ifade ettiği Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı.

Dava dosyasında 2010-2011 yılları arasında Facebook’tan Hacı Sabancı ile tanıştığını ifade eden ve ilk olarak İstanbul’daki Swiss Otel’de buluştuklarını söyleyen F.D., Hacı Sabancı ile en son 21 Mayıs 2020'de görüştüklerini ve o gece yaşadıkları korunmasız cinsel ilişkiden hamile kaldığını iddia etti.

SABANCI’NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İddialar kısa sürede gündem olurken, Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu'ndan açıklama geldi. Kamuoyuna seslenen Egemenoğlu, müvekkili Hacı Sabancı'nın bir iftirayla karşı karşıya olduğunu, iftiraların amacının ne olduğunu bildiklerini ve sessiz kalmayacaklarını bildirdi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde: