Gazetemizin çizeri Turhan Selçuk’un adı, kültür evinde yaşayacak: Çizginin büyük ustası

Yayınlanma: 07.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.01.2025 - 04:00

Karikatür tarihimizin büyük ustası ve gazetemizin çizerlerinden Turhan Selçuk’un adının verildiği Turhan Selçuk Kültür Evi, dün, açıldı. Kadıköy Moda’da, Türk karikatürünün öncüsü Cemil Cem’in yaşadığı ve kendi adını taşıyan sokaktaki evi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı (İBB Miras) tarafından yenilenerek bir kültür mekânına dönüştürüldü.

Turhan Selçuk Kültür Evi’nin açılışına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Can, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Kültür Dairesi Başkanı Oktay Özel, İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü H. Merve Gedik, serginin küratörü, gazetemizin yazarı ve Turhan Selçuk’un kızı Aslı Selçuk, İstanbul Resim Heykel Müzesi Müdürü Hasan Karakaya, Ruhan Selçuk, Murat Ertel, Turhan Selçuk Kültür Evi’nin logosunun tasarlayıcısı, danışman ve karikatürist Hicabi Demirci, karikatüristler Muammer Olcay, Erdoğan Karayel, Arman Salepçi, Coşkun Göle ile yazar Sunay Akın ve Osman Tan Erkır katıldı.

‘ÇOK YÖNLÜ İŞLER’

Açılışta konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, İBB’nin çok yönlü işleri deneyimlediğini, özel isimlere, özel mekânlarda, özel programlarla, zengin ve sürdürülebilir mekânları var etmenin de bu projelerden birisi olduğunu belirterek “Bizim sanatı ve sanatçıları yaşatmakla ilgili sorumluluğumuz var. Bu konuda nerede fırsat bulsak, o fırsatı toplum lehine nasıl kullanabiliriz gibi bir çaba içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Bu konuda bazen öyle gönüldaşlar çıkabiliyor ki bu bazen Turhan Selçuk gibi bir ismin ailesi olabiliyor, bazen sanata ve yapıya düşkün haliyle, eski bir karikatüristin evini alıp restore etmek isteyen değerli Osman Tan Erkır çıkabiliyor. Sonra bu gayretler değerli çalışma arkadaşlarımızın emeğiyle özenli projeye dönüşebiliyor. Bu konuda yeter ki iyi insanlar, iyi insanlarla buluşabilsin” dedi.

İmamoğlu, Turhan Selçuk Kültür Evi’ni Kemal Kılıçdaroğlu’nun sürekli hatırlattığını vurgulayarak “Buradan yad etmek isterim. Onun da özellikle hatırlatmasıyla beraber, burayı böyle konuşurken, Mahir Beyler ve arkadaşları, mahir bir davranışla bu duyguları birleştirdi” ifadelerini kullandı.

GENİŞ BİR SEÇKİ

Turhan Selçuk Kütür Evi’ndeki süresiz Turhan Selçuk sergisi, çizginin büyük ustası Selçuk’un ilk yıllarından yaşamının son günlerine kadar çizdiği karikatürlerin bir seçkisini sunuyor. Dergilerde, gazetelerde yayımlanan karikatürlerin yanı sıra afiş ve kitap kapaklarında yer alan karikatürlere, Selçuk’un ödüllerine yer veriliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN KARİKATÜR

Serginin küratörü olan yazarımız Aslı Selçuk, bugünün kendisi için çok özel olduğunu vurgulayarak “İki muhalif karikatürist, Cemil Cem ve Turhan Selçuk’un bir arada, bu güzel mekân içinde yan yana gelmeleri çok güzel oldu. Turhan Selçuk’un çizgisel dünyasıyla da örtüşen bir mekân oldu. Babamın sergide kullandığımız yapıtları, 1950’lerden bugüne, ülkemizde ve dünyada hiçbir şeyin değişmediğini yansıtan yapıtlar” ifadelerini kullandı. Turhan Selçuk Kültür Evi’nin logosunun tasarlayıcısı, danışman ve karikatürist Hicabi Demirci de, Türk karikatürünün ilk ismi Cemil Cem ve 1950 kuşağının en önemli çizerleri olan Turhan Selçuk’un bu evde yaşayacak olmasının heyecan verici olduğunu belirtti. Demirci, “Bu evde çocuk atölyeleri yapacağız. Çocukların bu mekânda yeniden karikatürle tanışmasını sağlayacağız. Mizah dergilerinin giderek ortadan kalktığı bir dönemde bu ev bu amaca da hizmet edecek” dedi.