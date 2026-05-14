Gece uykusuzluğunun sebebi olabilir: Bebeklerde gaz sancısına karşı etkili 8 öneri

14.05.2026 12:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Bebeklerde gaz sancısı, özellikle ilk aylarda sık görülen ve hem bebeği hem de ebeveynleri zorlayan bir durumdur. Doğru yöntemlerle bu süreç daha rahat yönetilebilir. Peki, bebeklerde gaz sancısı nasıl geçer? İşte bebeklerde gaz sancısına karşı etkili 8 öneri...

Bebeklerde gaz sancısı, sindirim sisteminin henüz tam olarak gelişmemiş olmasından kaynaklanan yaygın bir durumdur. Özellikle ilk aylarda sık ağlama nöbetleri, huzursuzluk ve uyku problemleri şeklinde kendini gösterebilir. Her bebekte farklı şiddette görülebilen bu durum, doğru bakım yöntemleri ve basit uygulamalarla büyük ölçüde hafifletilebilir. İşte bebeklerde gaz sancısına karşı etkili 8 öneri...

BEBEKLERDE GAZ SANCISINA KARŞI ETKİLİ 8 ÖNERİ

1. Bebeği besleme pozisyonuna dikkat edin

Bebeğin beslenme sırasında hava yutmasını önlemek için doğru pozisyon çok önemlidir. Baş hafif yukarıda olacak şekilde beslemek gaz oluşumunu azaltabilir.

2. Beslenme sonrası mutlaka gazını çıkartın

Her beslenmeden sonra bebeğin gazını çıkarmak, mide ve bağırsaklarda biriken havanın dışarı atılmasına yardımcı olur. Bu adım sancıyı önemli ölçüde azaltabilir.

3. Karın masajı yapın

Saat yönünde yapılan hafif karın masajı, bağırsak hareketlerini destekleyerek gazın rahatça çıkmasına yardımcı olabilir. Masaj sırasında nazik olmak önemlidir.

4. Bisiklet hareketi uygulayın

Bebeğin bacaklarını yavaşça bisiklet çevirir gibi hareket ettirmek, bağırsaklardaki gazın hareket etmesine yardımcı olabilir ve rahatlama sağlayabilir.

5. Ilık banyo rahatlatabilir

Ilık suyla yapılan banyo, bebeğin kaslarını gevşeterek hem rahatlamasına hem de gaz sancısının azalmasına katkı sağlayabilir.

6. Emzirme süresini ve sıklığını düzenleyin

Aşırı hızlı veya düzensiz beslenme gaz problemini artırabilir. Daha sakin ve kontrollü emzirme süreci tercih edilmelidir.

7. Dik pozisyonda taşıma

Bebeği kucağınızda dik pozisyonda taşımak, gazın yukarı doğru hareket etmesini kolaylaştırabilir ve rahatlama sağlayabilir.

8. Anne beslenmesine dikkat edin (Emziren anneler için)

Emziren annelerin tükettikleri bazı gıdalar bebeğin gaz sorununu etkileyebilir. Gaz yapan yiyeceklerin kontrollü tüketilmesi faydalı olabilir.

