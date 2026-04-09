'Geleceğe Dönüş' yıldızı Michael J. Fox'tan 'ölüm' söylentilerine tepki: 'Hâlâ hayattayım'

Sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden biri olan Marty McFly rolüyle hafızalara kazınan Michael J. Fox, hakkında çıkan asılsız ölüm haberleri üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı. CNN International’ın "Oyuncu Michael J. Fox'un Hayatını Hatırlama" başlıklı bir makaleyi yanlışlıkla yayımlaması, dünya genelindeki hayranlarını büyük bir endişeye sürükledi.

CNN’DEN "ÖZÜR" GELDİ

Haberin yayılmasının ardından Fox’un temsilcileri, ünlü yıldızın gayet sağlıklı olduğunu belirterek iddiaları yalanladı. Fox’un henüz bir gün önce bir etkinliğe katılarak sahnede olduğunu hatırlatan temsilciler, sanatçının durumunun iyi olduğunu vurguladı. Yaşanan teknik hatanın farkına varan CNN International ise kısa sürede geri adım atarak, "Paket haber yanlışlıkla yayınlandı. Haberi platformlarımızdan kaldırdık. Michael J. Fox ve ailesinden özür dileriz" açıklamasını yaptı.

PARKİNSON İLE MÜCADELESİ SÜRÜYOR

1991 yılından bu yana Parkinson hastalığı ile mücadele eden 64 yaşındaki oyuncu, bu zorlu sürece rağmen hayata bağlılığını koruyor. Hastalığını 1998 yılında kamuoyuna açıklayan Fox, titreme ve hareket güçlüğü gibi semptomlara rağmen sinema ve dizi sektöründeki varlığını sürdürüyor. En son "Shrinking" dizisinin final partisinde sürpriz bir çıkış yapan oyuncu, kısa süre önce de efsane rol arkadaşı Christopher Lloyd ile bir araya gelerek hayranlarına "Geleceğe Dönüş" nostaljisi yaşatmıştı.

1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA FON TOPLADI

Kendi adına kurduğu vakıf aracılığıyla Parkinson araştırmalarına büyük destek veren Michael J. Fox, hastalığa çare bulunması amacıyla yürütülen klinik deneyler için bugüne dek 1 milyar dolardan fazla fon topladı. Sanatçı, yaşadığı tüm fiziksel zorluklara karşın, bilimsel araştırmaların öncüsü olma misyonuyla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.