Geleceğin Eğitimi Zirvesi 2026 ve Cumhuriyet Eğitime Katkı Ödülleri... Bu yılın teması: “Geleceğin Meslekleri”

Cumhuriyet’in eğitim alanındaki dönüşüme dikkat çekmek amacıyla düzenlediği Geleceğin Eğitimi Zirvesi, bu yıl da eğitim dünyası, iş dünyası, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor. Zirvenin bu yılki teması “Geleceğin Meslekleri” olarak belirlendi.

Zirvede yapay zekâ ile dönüşen iş modelleri, 21. yüzyıl becerileri, sürdürülebilirlik odaklı kariyer yolları ve gençlerin kariyer beklentileri gibi başlıklar ele alınacak. Katılımcılara, eğitim ile iş dünyasının kesişim noktalarına ilişkin farklı perspektifler sunulacak.

Program kapsamında konuşmacılar; eğitimin toplumsal rolünden mesleklerin geleceğine, eğitim politikalarından iş dünyası ile eğitim arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanmasına kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulunacak.

KONUŞMACILAR

Zirvede konuşmacılar şu şekilde:

Emin Çapa - Moderatör

Prof. Dr. Acar Baltaş

Özlem Yüzak

Ümit Boyner

Prof. Dr. Erhan Erkut

Cenk Akıncılar

Fadime Üney Yüksektepe

CUMHURİYET EĞİTİME KATKI ÖDÜLLERİ

Cumhuriyet Eğitime Katkı Ödülleri, zirve kapsamında eğitim alanında fark yaratan kurum ve projeleri onurlandırmayı hedefliyor. Seçici kurul; sürdürülebilirlik, toplumsal etki ve yenilikçi yaklaşımlar gibi kriterler doğrultusunda değerlendirme yapıyor.

Geçtiğimiz yıl İş Bankası’nın “Bilim Kuşağı Atölyeleri” projesi Türk Bilim Dünyasına Katkı Ödülü’nün sahibi olurken, Özel Taş Ortaokulu’nun “Bot İçinde Çorap, Kitap İçinde Mektup” projesi Sürdürülebilir Eğitime Katkı Ödülü’nün sahibi oldu.

Ödüllerin seçici kurulu:

Figen Atalay – Cumhuriyet Gazetesi Eğitim Servisi Şefi

Özalp Birol – Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Itır Erhart – Akademisyen

Prof. Dr. Necdet Neydim – Çevirmen ve Yazar

Murat Yasa – Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Zirve programı: www.geleceginegitimi.net

BAŞVURULAR SONA ERDİ, SONUÇLAR 13 NİSAN’DA AÇIKLANACAK

Cumhuriyet Eğitime Katkı Ödülleri için başvuruları sona erdi. Eğitim alanında fark yaratan proje ve çalışmalarla ödüle aday olmak isteyen kurum ve kuruluşlar, zirvenin resmi internet sitesi www.geleceginegitimi.net üzerinden başvuruda bulundu. Jüri kararı 13 Nisan 2026 Pazartesi günü Eğitime Katkı Ödülleri töreninde açıklanacak.

GEÇEN YIL DA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Cumhuriyet’in geçen yıl ilk kez düzenlediği Geleceğin Eğitimi Zirvesi ve Cumhuriyet Eğitime Katkı Ödülleri, eğitim dünyasından geniş katılımla gerçekleştirilmiş ve eğitimin dönüşümüne ilişkin farklı alanlardan pek çok görüşün tartışıldığı bir platform oluşturmuştu.

Zirve, bu yıl da eğitim alanında yenilikçi fikirlerin ve iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlamayı, geleceğin mesleklerini alanında lider konuşmacılarla sahneye taşıyor.

Geleceğin Eğitimi Zirvesi 2025 ve Eğitime Katkı Ödülleri: https://www.youtube.com/watch?v=nwUZlxr9jDQ