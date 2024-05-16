Yayınlanma: 16.05.2024 - 10:28

Güncelleme: 16.05.2024 - 10:28

Bilimsel gelişmeler volkanik aktiviteyi daha iyi anlamamızı sağlasa ve uyarılar çok önceden verilse de, bazı şehirler potansiyel olarak tehlikeli bir durumla yaşamaya devam ediyor. İşte, geleceğin Pompei'si olabilecek 9 şehir...

Legazpi, Filipinler

Ülkenin en aktif yanardağı olan aktif stratovolkan Mayon Dağı, Filipin şehri Legazpi'nin sınırlarının hemen dışında yer alıyor. Bu nedenle Legazpi sakinleri potansiyel olarak tehlikeli büyük bir patlamaya karşı her zaman tetiktedir.

Hilo, Hawaii

Hawaii Adaları'nın en büyüğü olan Hilo, sırasıyla Mauna Kea ve Mauna Loa olmak üzere iki yanardağa bakmaktadır . Birincisi hareketsiz olarak kabul edilirken, ikincisi aktif bir yanardağdır ve lav çıkışı birkaç kez tehlikeli bir şekilde şehrin yakınlarına ulaşmıştır. Dünyanın en büyük yanardağı olarak kabul edilen Mauna Loa, yüksek oranda lav üretimine ve Hilo şehir merkezine yakın çok sayıda menfeze sahiptir.

Shimabara, Japonya

Kyushu adasında yer alan Japonya'nın Shimabara şehri, aynı zamanda Unzen Dağı'nın gölgesinde yer alan tarihi açıdan büyüleyici bir yerdir. Turistler geleneksel Japon mimarisine hayret edebilir ve Shimabara'daki ünlü Samuray Savaşçılarının yükselişi hakkında daha fazla bilgi edinebilirken, aktif yanardağa karşı da dikkatli olunmalıdır.

Pasto, Kolombiya

Kolombiya'nın en eski şehirlerinden biri olan Pasto, 1537'de kuruldu ve ondan önce yüzyıllar boyunca Yerli halklar tarafından mesken tutuldu. And Dağları'nın sıradağları içinde yer alan, yaklaşık 400.000 nüfuslu bu şehir aynı zamanda Galeras Yanardağı'nın eteklerinde yer alıyor.

Katanya, İtalya

Katanya, dünyanın en ünlü ve aktif yanardağlarından biri olan Etna Dağı'nın yakınındadır . Akdeniz'in en büyük adası Sicilya'da bulunan Etna Dağı, parlak lav patlamalarıyla yüzyıllardır bilim adamlarını ve halkı büyüledi.

Arequipa, Peru

Peru'nun ikinci büyük şehri ve yasal başkenti bir turist mıknatısıdır. Tarihi şehir merkezi, İspanyol sanatını ve mimarisini en güzel haliyle sergileyen, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almaktadır.

Goma, Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Kivu Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan Goma şehri, son zamanlarda kötü günler yaşadı. Sadece 1994'teki Ruanda soykırımının zulmüne maruz kalmadı, aynı zamanda 2002'de Nyiragongo Dağı'nın volkanik hareketi nedeniyle neredeyse tamamen yok edildi.

Ekvador, Quito

Ekvador'un başkenti, 9.350 feet gibi şaşırtıcı bir yükseklikte yer alıyor ve bu da onu dünyanın en yüksek ikinci şehri yapıyor. And Sıradağları içinde yer alan Quito , birçok stratovolkanlara yakındır, ancak en büyük potansiyel tehdidi, şehrin doğu sınırının hemen dışında yer alan Pichincha'dan gelmektedir.

Santorini, Yunanistan

Yunanistan'ın Santorini adası, yaklaşık 3.600 yıl önce dünyanın şimdiye kadar kaydedilen en büyük volkanik olaylarından biri olan Minos Patlaması'nın yeriydi. Aslında Ege Denizi'nin bu bölgesi , sönmüş ve aktif yanardağlarla doludur ve Santorini ile diğer Yunan adalarının son derece popüler turizm endüstrisi göz önüne alındığında, her zaman endişe yaratan bir durum mevcuttur.