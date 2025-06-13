Genç oyuncu hayatını kaybetti: Hazal Kaya'nın acı günü

Oyuncular Sendikası, 34 yaşındaki genç oyuncu Yezdan Kayacan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Sevgili üyemiz, meslektaşımız Yezdan Kayacan'ı kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun" denildi.





HAZAL KAYA: GÖZÜMÜN ÖNÜNE 9 YAŞIN GELİYOR

Genç oyuncuya Instagram hesabından paylaştığı hikaye ile veda eden Hazal Kaya, aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan Yezdan Kayacan için şunları yazdı:

"Gözümün önüne 9 yaşın geliyor. Okula sonradan gelmiştim, kocaman gülümsemenle bana sen sahip çıkmıştın. O güzel ruhun sığmadı buraya, haklısın belki... Ah canım... Huzurla uyu..."



