Genco Erkal'dan 'Enes Kara' paylaşımı: 'Dinle kalkınmış ülke var mı bu dünyada?'

14 Ocak 2022 Cuma, 11:35

Türkiye, Enes Kara isimli gencin intiharıyla sarsıldı. Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Kara, ailesinin zoruyla cemaat yurdunda kaldığını anlatarak yaşamına son verdi. Kara, çektiği videoda ailesinin zoruyla kaldığı Nur cemaati yurdunda namaz kılmaya ve cemaat yöneticilerinin verdiği derslere katılmaya zorlandığını dile getirdi.

Enes Kara'nın ölümü Twitter'da gündem oldu. Aralarında siyasetçi ve ünlülerin de bulunduğu çok sayıda kişi kaçak cemaaat yurtlarının faaliyetine son verilmesini istedi.

Yaşananlara her kesimden tepki yağarken; toplumsal olaylara duyarlılığı ile bilinen ünlü sanatçı Genco Erkal da konuya ilişkin bir paylaşım geldi.

"DİNDAR NESİL YETİŞTİRECEKSİNİZ DE NE OLACAK?"

Paylaşımında, AKP iktidarının sıkça gündeme getirdiği "dindar nesil" hedefini eleştiren Erkal, şu ifadeleri kullandı:

"Enes’in intiharı çok etkiledi beni. Dindar nesil yetiştireceksiniz de ne olacak? Bir kere zorla olmaz. Olursa böyle olur. Ayrıca dindar olmayıversin. Araştıran, soruşturan, eleştiren, bilime, gelişmeye, aydınlanmaya açık gençler yetişsin. Dinle kalkınmış ülke var mı bu dünyada?"

Son olarak, öğrenimini sürdürdüğü Elazığ’da, ailesinin baskısı ile bir cemaat yurdunda kalan ve gördüğü sistematik baskı sonucu yaşamına son veren Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın videosuna yayın yasağı gelmişti.

