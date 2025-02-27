Yayınlanma: 27.02.2025 - 11:48

Güncelleme: 27.02.2025 - 11:48

ABD basınından gelen son dakika haberine göre iki Oscar ödüllü oyuncu ve yazar Gene Hackman, eşi Betsy Arakawa ile birlikte hayatını kaybetti. Peki, Gene Hackman kimdir, kaç yaşında? Gene Hackman neden öldü? Gene Hackman filmleri

GENE HACKMAN KİMDİR?

Gene Hackman, tam adıyla Eugene Allen Hackman, 30 Ocak 1930 tarihinde San Bernardino, Kaliforniya, ABD'de doğdu.

Hackman, 1956 yılında oyunculuk kariyerine başladı ve 2004 yılında emekli olana dek altıdan fazla on yıl boyunca sinema dünyasında aktif olarak yer aldı. Kariyeri boyunca iki Akademi Ödülü, iki BAFTA, dört Altın Küre ve bir Ekran Oyuncuları Derneği Ödülü kazandı. En bilinen rolleri arasında "The French Connection" (1971) filmindeki Jimmy "Popeye" Doyle karakteri ve "Unforgiven" (1992) filmindeki "Little" Bill Daggett karakteri bulunuyor.

Hackman, 2004 yılında oyunculuktan emekli olduktan sonra, Daniel Lenihan ile birlikte "Wake of the Perdido Star" (1999), "Justice for None" (2004) ve "Escape from Andersonville" (2008) gibi tarihi kurgu romanları kaleme aldı. Ayrıca, "Payback at Morning Peak" (2011) ve "Pursuit" (2013) adlı solo romanları da bulunuyorç

GENE HACKMAN ÖZEL HAYATI

Hackman, 1991 yılından beri klasik piyanist Betsy Arakawa ile evlidir ve üç çocuğu bulunuyor.

GENE HACKMAN NEDEN ÖLDÜ?

Gene Hackman'ın evinin bulunduğu Santa Fe'nin Şerifi Adan Mendoza, yerel saatle gece yarısından hemen sonra yaptığı açıklamada, çiftin ve köpeklerinin yaşamını yitirdiğini doğruladı. Ancak, Santa Fe New Mexican gazetesine göre, ölümlerine ilişkin herhangi bir şüpheli durumun olmadığı belirtildi.