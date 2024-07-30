Genetik miraslar: Sadece babadan geçen 5 genetik özellik
Genetik özellikler, ebeveynlerden çocuklara aktarılan DNA'lar aracılığıyla belirlenir. Hem anneden hem de babadan genetik materyal alınsa da, bazı özellikler yalnızca babadan geçer. İşte babadan geçen beş genetik özellik...
Genetik miras, karmaşık ve çok yönlü bir konudur, bu nedenle her iki ebeveynden de gelen genlerin kombinasyonu, bireylerin benzersiz genetik profillerini oluşturur.
GENLER NASIL GEÇER?
Genetik kalıtım, sanıldığından daha karmaşıktır. İnsan özelliklerinin çoğu poligeniktir, yani her iki ebeveynden gelen birkaç genin birleşimiyle belirlenirler. Örneğin insanların genetik kodunda boyu etkileyebilecek 700 dizi vardır. Benzer şekilde saç tipi ve göz rengi de genlerin karmaşık bir kombinasyonuna dayanır. Bu kalıtsal genlerin çoğu her iki ebeveynden de aktarılsa da, bazı özellikler doğrudan babayla bağlantılıdır.
1. BİYOLOJİK CİNSİYET BABANIN GENLERİYLE İLGİLİ
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Robyn Horsager-Boehrer’a göre, çocuğun cinsiyeti babanın genetiğine daha fazla bağlıdır. Erkeğin X ve Y kromozomları birleşerek erkek çocuğu oluşturur ancak genetik faktörler veya spermdeki eşit olmayan X ve Y kromozomları cinsiyet oranını etkileyebilir.
2. BABANIN UZUN OLMASI ÇOCUKLARIN BOYUNU ETKİLER
Boston Çocuk Hastanesi ve Broad enstitüsünden genetikçi Joel Hirschhorn’a göre boyun belirlenmesini sağlayan 700 genetik değişken vardır. Ayrıca, 700 binden fazla gönüllü üzerinde yapılan inceleme sonucunda babanın genlerinin, boy uzunluğunu belirlemede daha büyük bir rol oynadığını gösteren kanıtlara ulaşıldı.
3. YAŞLI BABALARDA MENTAL HASTALIKLAR ÇOCUĞA GEÇEBİLİR
Queensland beyin enstitüsünde doktor Jacob Gratten ve meslektaşlarının yaptığı birçok araştırma sonucunda yaşa bağlı mutasyonlar, yaşlı babalardan doğan çocuklarda artan akıl hastalığı riskinin yalnızca yüzde 10 ile 20'sini açıklayabilir.
4. ÇARPIK DİŞLER KALITSALDIR
Amerikan Fiziksel Antropoloji dergisinde yer alan araştırmaya göre diş boyutu, çene boyutu ve diş şekli genetiktir. Ayrıca, natüropatik doktor Jennifer Stagg’a göre baba tarafından aktarılan genlerin anneden aktarılan genlerden daha aktif olması, dişlerinizi babanızdan almanıza sebep olabilir.
5. YAĞ OLUŞUMUNUN BABADAN GEÇME İHTİMALİ DAHA YÜKSEK!
Genel sağlığınız için bir miktar vücut yağı gereklidir ancak fazlası bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Vücutta iyi ve kötü olarak değerlendirilebilecek iki tip yağ hücresi bulunur. Kahverengi yağ kalorilerin yakılmasından ve vücut sıcaklığının korunmasından sorumludur, beyaz yağ ise fazla enerjiyi (kalori) yağ olarak depolar.
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