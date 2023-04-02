Gerçeğinden farkı yok. Yalancı işkembe çorbasının hazırlanışı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 00:11

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 00:11

İşkembe çorbası, Türk mutfağında çokça tüketilen çorbalar arasında yer alıyor. İşkembe çorbası, genellikle sığır işkembesinden yapılan bir çorba olarak bilinir. Türkiye'de yapılan işkembe çorbası Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Makedonya gibi Balkan ülkelerinde yapılan cinsine çok benzemektedir. Nitekim Bulgaristan ve Makedonya'da Türkçeden geçmiş şkembe çorba adıyla anılmaktadır. Üsküp'ün dört bir yanındaki lokantalarda bu çorbadan bulmak mümkündür. Yunanistan'daki adı ise skembés ’dir.

İşkembe çorbasını yapmak biraz zahmet istiyor. Son dönemde moda olan yalancı işkembe çorbası ise dikkat çekiyor.

Peki tarifi nasıldır?

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Yalancı işkembe çorbasının tarifiyle ilgili tüm detaylar paylaşıldı. İşte o tarif

Malzemeler

2 haşlanmış tavuk budu

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

4~5 su bardağı tavuk suyu

Sosu için

1 yumurta sarısı

2~3 diş ezilmiş sarımsak

2~3 yemek kaşığı sirke

Tuz

Karabiber

Kırmızı biberli sos için

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

YALANCI İŞKEMBE ÇORBASININ TARİFİ

Tavuk etlerini didikleyin. Tencereye tereyağını ve ayçiçeği yağını ilave edip ısıtın. Unu ekleyip kokusu çıkıncaya kadar kısık ateşte kavurun.

Üzerine yavaş yavaş 4 su bardağı tavuk suyunu ilave edin. Kıvamı koyu olursa su ilavesi yapabilirsiniz.

Çorba kaynadıktan sonra tavuk etlerini ekleyip karıştırarak pişirmeye devam edin.

Sos için gerekli malzemeleri bir kasede iyice karıştırın. Üzerine kaynayan çorbadan 1 kepçeyi azar azar ilave edip hızlı bir şekilde karıştırın.

Çorbaya sosu çok yavaş ilave edip karıştırın. 1-2 taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Tavada tereyağını eritin. Üzerine kırmızı toz biber ekleyip kızdırdıktan sonra ocaktan alın. Kaselere paylaştırdığınız çorbanın üzerine gezdirin. Sıcak servis yapın.