Gericilerin hedefindeki Manifest'in Konya konseri de iptal edildi!

İstanbul Küçükçiftlik Park'ta verdikleri konser sonrası, sahne performanslarıyla gericilerin hedefi olan Manifest kızları gündemde kalmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grubun dans ve gösterilerinin 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarını oluşturduğunu belirterek resen soruşturma başlattı. Grup üyelerine yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Manifest grubunun, geçtiğimiz hafta Erzurum'daki konserlerin iptal edildiği öğrenilmişti.

KONYA'DAKİ KONSER DE İPTAL EDİLDİ

Trabzon'daki konserin de iptal edileceği iddia edilirken, Konya'daki konser için biletler satışa sunulmuş ve büyük ilgi görmüştü.

Ancak, Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde 20 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşmesi planlanan Manifest konseri, iptal edildi.

Yerel basın ve sosyal medyada bazı hesapların hedef göstermesinin ardından, biletlerin tamamı satılmış olmasına rağmen konser iptal kararı alındı.

NE OLMUŞTU?

Manifest, 6 Eylül Cumartesi günü İstanbul Küçükçiftlik Park’ta verdiği konserdeki dans ve gösterileri nedeniyle sosyal medyada gericilerin hedefi oldu. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grup hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından soruşturma başlattı.

Grup üyeleri, dün verdikleri ifadelerin ardından mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.