Yayınlanma: 25.01.2025 - 11:03

Güncelleme: 25.01.2025 - 11:03

2025 yılı, gökyüzü gözlemcileri için heyecan verici bir olaya sahne olacak. Güneş Sistemi'nin beş gezegeni—Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn—nadir görülen bir hizalanma ile gökyüzünde aynı düzlemde sıralanacak. Bu olağanüstü olay, teleskoplara ihtiyaç duymadan çıplak gözle gözlemlenebilecek ve milyonlarca kişiye evrenin büyüleyici düzenini yakından deneyimleme fırsatı sunacak. Peki, gezegen Geçidi ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? İşte, ayrıntılar...

GEZEGEN DİZİLİMİ NE ZAMAN?

Astronomi tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği gezegen dizilimi, 25 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşecek. Bu eşsiz gökyüzü olayında altı gezegen aynı anda gökyüzünde hizalanarak unutulmaz bir manzara sunacak.

GEZEGEN DİZİLİMİ SAAT KAÇTA?

Uzmanlara göre, bu nadir olayı gözlemlemek için en uygun zaman gün batımından hemen sonrası, yaklaşık 19:00 ile 19:30 saatleri arası olacak. Bu saatlerde gökyüzünde Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle net bir şekilde görülebilirken, Uranüs ve Neptün’ü görmek için teleskop veya güçlü bir dürbün kullanılması öneriliyor.

GEZEGEN DİZİLİMİ NEDİR?

Gezegen dizilimi (planetary alignment), Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin gökyüzünde aynı doğrultuda veya belirli bir düzlemde sıralanmış gibi görünmesidir. Bu olay, gezegenlerin yörünge hareketleri ve Güneş'e olan mesafelerinin uyumu sayesinde meydana gelir. Ancak bu, gezegenlerin fiziksel olarak tek bir çizgi üzerinde sıralandığı anlamına gelmez; Dünya'dan bakıldığında böyle bir hizalanma etkisi yaratır.