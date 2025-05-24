Dijital platformda ilgi ile takip edilen Gibi dizisinin 6. sezonu mart ayında yayımlanmaya başlamıştı. Diziseverler komedi dizisinin devam edip etmeyeceğini sosyal medyada araştırıyor. Peki, Gibi dizisi final mi oluyor? Gibi dizisi bitiyor mu?

GİBİ DİZİSİ BİTİYOR MU?

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılıç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı ve kara mizah türünde hazırlanan Gibi dizisi 6. sezonla yayın hayatını noktalıyor.

GİBİ DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANMAYA BAŞLADI?

Dijital platformda yayımlanan Gibi dizisinin ilk sezonu 1 Ocak 2021'de başlamıştı. Dizinin senaryosunu Aziz Kedi ile Feyyaz Yiğit kaleme alıyor.