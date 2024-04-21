Gıda güvenliği uyarısı: 'Ne yiyip içtiğinizi kontrol edin'

Yayınlanma: 21.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.04.2024 - 04:00

İsviçre, Beypazarı marka maden sularında yüksek seviyede bor tespit edildiğini ve markanın maden suyunun tüketilmemesi gerektiğini söyledi. İddialara ilişkin açıklama yapan maden suyu üreticisi, “Değerler Avrupa Birliği mineralli su kriterlerine ve Türkiye Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik limitlerine uygundur” dedi. İngiltere ve İrlanda’daki bazı Magnum bademli dondurma çubukları ise “olası plastik ve metal varlığı” nedeniyle önlem olarak geri toplatıldı. Konuya ilişkin ise Türkiye’de henüz bir çağrı yapılmadı.

‘SAĞLIK LÜKS OLDU’

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, güvenli gıdaya ulaşmanın zorlaştığını ve sağlıklı yaşamanın lüks haline geldiğini belirterek “Sağlıklı beslenmenin temel unsuru aile tarımcılığı ya da küçük çiftçilik desteklenmeli. Gıda güvenliğini sağlayan bir biçimde, sosyal korumaya yönelik devlet politikaları geliştirilmeli, ortaya çıkan ürünlerin tüketiciyle buluşabileceği pazarlar yaratılmalıdır” dedi. Gıda enflasyonundaki artışın yurttaşın alım gücünü etkilediğini söyleyen Toprak, bu nedenle gıda alışverişinde yurttaşın hangi ürün nerede ucuzsa oraya yöneldiğini belirtti. Toprak şu uyarılarda bulundu:

“Her gün başka bir gıda zehirlenmesi ve gıda ürünlerinde taklit/tağşiş haberi ile karşılaşıyoruz. Bu ürünler sokakta, kontrolsüz ortamlarda, ambalajsız satılabilmekte. Tüketiciler bunları tüketmemeli. Ambalajlı, etiketlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nca verilen kayıt veya onay numarasının olduğu ürünler satın alınmalı. Alınan bu ürünlerde kayıt ve onay numarası ile birlikte son tüketim tarihi/tavsiye edilen tüketim tarihi, üretici firmanın adı ve adresi, içerik ve alerjen bilgilerinin kontrol edilmesi de büyük önem taşımaktadır.”